Les pilotes Ferrari ont dit au revoir à la F1-75

La monoplace Ferrari de 2022 a roulé pour la dernière fois aux mains de Carlos Sainz et Charles Leclerc lors d'essais Pirelli sur la piste de Fiorano.

Comme prévu, les pilotes Ferrari ont procédé à des tests Pirelli sur la piste privée de l'usine à Fiorano cette semaine. Ce fut pour Charles Leclerc et Carlos Sainz la dernière occasion de piloter la F1-75, une monoplace qui fut la référence en début de saison avant d'être supplantée par les Red Bull.

Leclerc et Sainz ont ainsi testé les pneus pluie que Pirelli proposera aux écuries de F1 à partir de 2023, et ont pour cela aligné les tours à Fiorano.

A leur descente de voiture, les deux pilotes Ferrari n'ont pas manqué de saluer les fans, qui s'étaient massés malgré le froid derrière le grillage délimitant le circuit.

Charles Leclerc, notamment, en a profité pour signer des autographes et prendre des selfies avec les supporters de la Scuderia.

Last laps of the year in this beast. F1-75 it’s been a great ride! 🏎🙌🏼



-@ScuderiaFerrari #essereFerrari#Carlossainz pic.twitter.com/WNg8kEHdzH