Wolff : Hamilton fait désormais partie du management chez Mercedes

Rédaction GP Fans

Jeudi 8 Décembre 2022 12:34

Toto Wolff a révélé qu'il considérait désormais Lewis Hamilton comme faisant partie de la direction de Mercedes F1 après une décennie avec l'équipe.

Le septuple champion a rejoint Mercedes aux côtés de Wolff en 2013, et a remporté depuis six titres de pilote depuiss, tout en jouant un rôle important dans la série record de titres de constructeur du constructeur allemand, avec huit couronnes consécutives.

Mais, alors que Mercedes a vécu une saison difficile en 2022, les compétences de management de Hamilton ont attiré l'attention de Wolff, en particulier sa capacité à galvaniser une équipe lorsque les performances en piste étaient inférieures à son habitude.

Lorsqu'on lui a demandé lors du podcast "Beyond the Grid" s'il considérait maintenant Hamilton comme faisant partie des cadres de management de l'équipe, s'adressant au , Wolff, directeur de l'équipe Mercedes, a déclaré : "Je dirais que oui.

"Évidemment, il y a son implication dans le développement de la voiture et sa présence dans l'usine.

"Mais je pense que pendant les week-ends de course, il est devenu une figure si importante, peut-être un peu comme Michael [Schumacher] était à l'époque, ou Tom Brady, lorsque vous devenez plus qu'un simple joueur ou juste un pilote."

"Vous faites émotionnellement partie de l'équipe, et Lewis l'est définitivement."

"Il n'est pas, comme nous les appelions dans le passé, un mercenaire, quand des pilotes viennent, sont payés et partent pour la prochaine meilleure opportunité."

"Mais Lewis fait partie de l'équipe depuis maintenant dix ans. C'est un membre de l'équipe à part entière."

Cette saison était la première d'Hamilton sans victoire ni pole position.

Bien que le Britannique ait précédemment affirmé que cette statistique avait peu d'importance pour lui, Wolff est revenu sur la saison de Hamilton : "[C'était] extrêmement difficile parce que nous lui avons donné un outil qui ne lui a pas permis de gagner."

"Et en plus de cela, les pilotes avaient une voiture qui était imprévisible, instable, bonne à certains moments et pas bonne à d'autres. Ce n'était pas vraiment quelque chose avec laquelle vous pouviez travailler et développer."

"Mais en tant que personnalité, la façon dont il a traversé la saison est vraiment admirable. Il y a eu des moments où l'équipe s'est sentie déprimée à cause de la non-performance et Lewis a relevé les gens et les a motivés."

"C'est vraiment des traits de gestion et de personnalité que je n'ai jamais vus chez un sportif professionnel auparavant."