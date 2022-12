Le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort prolongé jusqu'en 2025

Rédaction GP Fans

Jeudi 8 Décembre 2022 09:54

La F1 a convenu d'une prolongation de contrat avec les promoteurs du Grand Prix des Pays-Bas qui permettra à la course de figurer au calendrier jusqu'en 2025.

L'accord précédent devait expirer l'année prochaine, mais il comportait une option de deux ans que les deux parties ont maintenant signée.

L'épreuve de Zandvoort est devenue l'une des plus populaires et des plus colorés du calendrier depuis son retour en 2021 après 36 ans d'absence, portée par le héros local Max Verstappen.

Le piltoe Red Bull a remporté les deux courses sur le circuit situé sur les bords de la Mer du Nord au cours des deux dernières saisons, encouragé par des dizaines de milliers de fans vêtus d'orange.

L'événement de 2023 affiche déjà complet et les fans sont de surcroît prêts à encourager un deuxième pilote néerlandais qui effectuera ses débuts comme titulaire l'an prochain avec AlphaTauri, l'ancien champion de Formule E Nyck de Vries.

"Le Grand Prix des Pays-Bas s'est rapidement imposé sur le calendrier comme l'un des favoris des fans, apportant une énergie incroyable et une grande expérience pour les fans chaque année", a déclaré le PDG de la F1, Stefano Domenicali.

"Les épreuves à guichets fermés de ces deux dernières années ont placé la barre très haut en termes d'organisation, de divertissement et de durabilité, et nous sommes ravis de prolonger notre relation avec eux".

"Il y a une énorme demande pour accueillir des courses de F1, c'est donc un témoignage de ce que l'équipe a fait pour installer Zandvoort sur le calendrier jusqu'en 2025, et nous avons hâte de revenir l'été prochain."

Les efforts de Zandvoort en matière de durabilité sont la "clé" La F1 s'est fixé pour objectif d'atteindre le niveau "zéro carbone" d'ici 2030, et les efforts des organisateurs du Grand Prix des Pays-Bas ont largement contribué à cet objectif.

Lors de la course de 2022, 99 % des détenteurs de billets d'entrée générale se sont rendus au circuit en utilisant les transports publics, à vélo ou à pied.

D'autres ajouts d'un réseau électrique intelligent et l'utilisation de carburants alternatifs ont joué un rôle dans la réduction de 80 pour cent des émissions de CO2.

"Nous nous réjouissons des prochains Grands Prix", a déclaré le directeur sportif du Grand Prix des Pays-Bas, Jan Lammers.

"Avec de grandes courses dans lesquelles les fans néerlandais pourront désormais apprécier pas moins de deux pilotes néerlandais.

"Bien entendu, nous proposerons à nouveau un programme de divertissement étendu et surprenant.

"Avec cela, nous offrons à nouveau une vraie fête du sport automobile. Nous voulons que le monde entier découvre à nouveau comment les Pays-Bas organisent un événement."

"Il est incroyable de voir que nous sommes sur le calendrier avec des villes mondiales comme Las Vegas, Monaco et São Paulo. Et comme nous le disons en interne, nous sommes "prêts pour demain".

"Nous devons et voulons organiser l'événement F1 du futur, qui ne sera pas nécessairement plus grand, mais meilleur, plus engageant, plus innovant, plus durable et plus inclusif."