Norris : "Non, la McLaren n'a pas été développée pour moi"

Rédaction GP Fans

Mercredi 7 Décembre 2022 17:53

Lando Norris a nié le fait que les difficultés rencontrées par Daniel Ricciardo en 2022 était dûes à une McLaren davantage développée pour lui convenir.

Arrivé chez McLaren début 2021, Daniel Ricciardo a régulièrement été dominé par son équipier Lando Norris, bien qu'il ait offert à l'équipe britannique son premier succès depuis près de dix ans lors du Grand Prix de Monza, en 2021.

Depuis, le fossé n'a cessé de se creuser entre Ricciardo et Norris, et l'Australien a fini par être poussé vers la sortie par McLaren à l'issue de la saison 2022 pour faire place à son jeune compatriote Oscar Piastri.

Horner : Ricciardo a fait "quelque chose de stupide"Lire plus

De son côté, Lando Norris fut le seul pilote non Red Bull, Ferrari ou Mercedes à monter sur le podium cette saison, le pilote anglais ayant décroché une troisième place à Imola.

A l'issue de la saison, Ricciardo a accusé un déficit de 85 points sur son équipier.

Alors que certains observateurs ont évoqué le fait que la MCL36 avait été conçu en faveur de Norris, ce dernier a balayé cette hypothèse.

"Non, elle n'a pas été conçue ou fabriquée d'une manière qui me convienne plus que Daniel. C'est un fait", affirme Norris.

"À part un bouton rose sur mon volant, c'est la seule chose. C'est littéralement ça."

"C'est une voiture qui a évidemment bénéficié de mes remarques au cours des dernières années, mais en aucun cas elle n'a été conçue et fabriquée pour me convenir."

"Si cela a été le cas, ils ont fait un mauvais travail pour y parvenir", a ajouté Norris en plaisantant.

"Mais en aucun cas cela n'a été conçu pour m'aider plus que Daniel."