La livrée de l'Audi de Formule 1 déjà disponible dans F1 22

Les couleurs de lancement du programme Audi en F1 peut désormais être utilisée par les joueurs dans le jeu officiel du championnat.

Audi ne rejoindra le plateau de la Formule 1 qu'en 2026, mais la livrée de la monoplace présentée pour annoncer officiellement la prochaine venue du constructeur allemand a été récréée numériquement par EA Sports et Codemasters, et est disponible dès aujourd'hui dans le jeu officiel F1 22.

Romain Grosjean : cap sur le WEC et Le Mans en 2024 avec LamborghiniLire plus

Les monoplaces Audi pourront ainsi affronter virtuellement les voitures des écuries actuelles comme Red Bull, Mercedes ou Ferrari, notamment.

La livrée Audi est disponible dans le package VIP Podium Pass Series 4 de F1 22.

Race ahead to 2026 with @audisport and #F122game ⏩



The Audi @F1 Launch livery is available right now, exclusively in Podium Pass Series 4’s VIP tier ⭐



Read more 👉 https://t.co/a9OB3r6L4H pic.twitter.com/ZSWQGg85T1