Les évènements sportifs les plus suivis en Europe

Rédaction GP Fans

Mercredi 7 Décembre 2022 14:51

Environ 50 % de la population en Europe pratiquent régulièrement une activité physique et sportive. Rien d'étonnant à ce constat puisque les Européens font partie des plus grands passionnés de sport. En plus de pratiquer, ils ne manquent pas de suivre les différentes compétitions sportives. Sports individuels et collectifs confondus, voici les évènements les plus suivis sur le vieux continent.

L'Europe, folle de ballon rond Comme partout ailleurs, l'Europe ne déroge pas à la règle. Les Européens adorent suivre les matchs de foot, même dans les pays considérés comme de « petites » nations de football. Les évènements majeurs de ce sport comme la coupe du monde qui se déroule actuellement au Qatar attirent toujours des millions de téléspectateurs. La Ligue des champions de l'UEFA est un autre évènement sportif parmi les plus suivis en Europe, voire dans le monde. Chaque saison, cette compétition réunit les plus grands clubs du vieux continent.

Le rugby, sport de bruts pratiqué par des gentlemen Moins populaire que le football, le rugby n'en demeure pas moins une discipline sportive parmi les plus appréciées des Européens. Qualifié de sport de bruts pratiqué par des gentlemen, il a gagné en notoriété et en poids financier ces deux dernières décennies. A cet effet, plusieurs compétitions de ballon ovale sont très attendues. Le tournoi des Six nations se trouve en tête des évènements les plus suivis. Il regroupe les six meilleurs pays européens : l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande, l'Écosse, la France et l'Italie. Communément appelée Champions Cup, la Coupe d'Europe des clubs, l'équivalent de la Champions league de l'UEFA, arrive derrière cette compétition.

Le tennis, principale discipline sportive individuelle Les Européens ne s'intéressent pas uniquement aux sports collectifs. Ils suivent de près aussi les disciplines sportives individuelles. Dépeint comme un sport réservé aux classes supérieures, le tennis fait pourtant figure de discipline favorite en Europe. Sans grande surprise, les deux tournois du grand chelem, à savoir Wimbledon sur gazon (à Londres) et Rolland Garros sur terre battue (à Paris), sont les évènements les plus suivis du monde tennistique. Ce sport bénéficie d'une forte exposition médiatique grâce à la présence de plusieurs stars planétaires comme Roger Federer, Rafael Nadal ou encore Novak Djokovic. La Coupe Davis fait aussi partie des évènements majeurs pour les amateurs de tennis.

Le cyclisme, sport d'équipe au service de l'individu Les compétitions de cyclisme figurent aussi parmi les évènements sportifs les plus suivis en Europe. Le Tour de France ou Grande boucle est évidemment l'évènement tant attendu chaque année. Il réunit les meilleures équipes et les plus grands coureurs au monde. Si cette course longue de trois semaines porte le nom de Tour de France, le départ est donné dans les pays voisins depuis plusieurs années. Il s'agit de la preuve que sa notoriété dépasse largement les frontières de l'Hexagone. En revanche, l'arrivée de l'étape finale est toujours sur l'avenue des Champs-Élysées. Le Tour d'Italie ou le Giro et le Tour d'Espagne ou la Vuelta sont deux autres courses majeures.