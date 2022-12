La Formule 1, un des sports les plus appréciés au monde

Rédaction GP Fans

Mercredi 7 Décembre 2022 14:48

La Formule 1 a longtemps été critiquée pour l'énorme différence de niveau entre les écuries du plateau. Ce qui a entraîné un manque de spectacles pendant les courses. Ces dernières années, la discipline reine du sport automobile a néanmoins retrouvé de la couleur. Mieux, elle est devenue le sport mécanique le plus populaire et l'une des disciplines sportives les plus appréciées au monde.

Un véritable regain de popularité avec Liberty Media Au début des années 2000, la Formule 1 a déjà commencé à perdre de son attrait auprès du public. Puis, le problème s'est accentué progressivement avec des téléspectateurs qui se sont désintéressés des courses de F1. Ainsi, de 2007 à 2017, les audiences TV à l'international ont baissé d'environ 50 %. Pire encore, la discipline est perçue comme soporifique et rébarbative. De plus, elle a dégagé une image vieillotte.

Le rachat des droits de la Formule 1 en 2017 par Liberty Media pour un montant de 8 milliards de dollars a marqué un véritable tournant. Pour remédier au déclin annoncé de cette discipline, le groupe américain a pris un virage à 180 degrés en proposant désormais des contenus en immersion. Tout est mis en œuvre pour offrir au public ce qui éveille sa curiosité. Le principal objectif est de démocratiser la F1.

Une refonte de la stratégie plus orientée vers les jeunes L'arrivée de Liberty Media coïncide avec une volonté affirmée de développer la Formule 1 sur les réseaux sociaux et autres plateformes à la fois récentes et jeunes. Cette refonte de la stratégie de développement se traduit par des tweets remplis de second degré, des contenus vidéo pour YouTube, etc. Les têtes pensantes du groupe américain vont même plus loin en s'associant à Netflix pour la production d'une série documentaire.

Cette nouvelle stratégie ne tarde pas à porter ses fruits. La Formule 1 séduit de nouveau, en particulier les jeunes qui s'intéressent aux écuries et aux pilotes. Outre les Gasly et Ocon, les Norris, Russell et Leclerc sont appréciés grâce à leur accessibilité et leur fraîcheur. À cela s'ajoute un championnat plus serré. Par exemple, la course folle entre Hamilton et Verstappen en 2021 a engendré un pic d'audience à 2,34 millions de téléspectateurs.