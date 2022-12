La Formule 1 confirme le lieu de ses six courses sprints pour 2023

Rédaction GP Fans

La Formule 1 a confirmé les circuits qui accueilleront les six courses sprint au programme de la saison 2023.

Après deux premières saisons "de rodage" avec trois courses sprint, la F1 double la mise à partir de l'an prochain, pour proposer désormais six courses de format court à partir de l'an prochain.

Le nombre de courses sprint avait déjà été annoncé, mais il restait à savoir sur quels circuits celles-ci allaient se disputer, et c'est désormais officiel : les sprints auront lieu en Azerbaïdjan, en Autriche, en Belgique, au Qatar, aux États-Unis (Austin) et au Brésil.

L'Arabie saoudite avait également été en lice après avoir appris l'intérêt du Qatar et avait été en discussion avec la F1.

La sélection des six événements est le fruit d'une recherche visant à déterminer les circuits les plus appropriés pour le sprint, notamment les possibilités de dépassement, les courses serrées et les sections à grande vitesse.

Stefano Domenicali, PDG de la F1, a déclaré : "Nous avons vu une réaction extrêmement positive aux épreuves de sprint de la F1 au cours de ses deux premières années d'existence, et nous sommes impatients d'apporter encore plus d'action aux fans avec six épreuves l'année prochaine, dont notre premier sprint américain à Austin.

"L'introduction du sprint a créé un week-end de course qui comprend trois jours d'action compétitive et apporte plus de divertissement aux fans de ce sport ainsi qu'une valeur ajoutée pour les principales parties prenantes, notamment les équipes, les diffuseurs, les partenaires et les sites d'accueil."

Le format actuel ne sera toutefois pas modifié, ce qui signifie que les huit premiers pilotes continueront à marquer des points et que le résultat du sprint déterminera la grille de départ du grand prix.

Il avait été question, vers la fin de la saison dernière, que le sprint devienne un événement à part, sans impact sur le Grand Prix.

Pour l'instant, cela ne changera pas, bien que les discussions se poursuivent quant à ce qui pourrait être adapté pour l'avenir.

Calendrier des courses sprint en F1 2023 Du 28 au 30 avril : Azerbaïdjan

30 juin - 2 juillet : Autriche

28-30 juillet : Belgique

Du 6 au 8 octobre : Qatar

Du 20 au 22 octobre : États-Unis

Du 3 au 5 novembre : Brésil