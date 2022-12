Coulthard : celui qui prétend que Verstappen doit tout à sa voiture est "un idiot"

Rédaction GP Fans

Mercredi 7 Décembre 2022 11:55

L'ancien pilote écossais ne cache pas son irritation face aux critiques estimant que le mérite des victoires de Max Verstappen doit être uniquement attribué à sa monoplace.

Après avoir décroché son premier titre en 2021 à l'issue d'un final plus que polémique à Abu Dhabi, Max Verstappen a survolé la concurrence en 2022, pour décrocher facilement son deuxième sacre mondial.

Sur les 22 courses au calendrier de la saison 2022, Max Verstappen a signé pas moins de 15 victoires, établissant un nouveau record en la matière.

Si les Red Bull ont été dominées par les Ferrari en début de saison, où elles ont également pâti d'un manque de fiabilité, l'équipe Milton Keyes a su redresser la barre, et les monoplaces frappées du taureau rouge ont vite pris l'ascendant sur leurs rivales, Verstappen comblant rapidement son écart au championnat sur Charles Leclerc, avant de prendre la tête du classement et de creuser irrémédiablement l'écart.

Mais cette domination a fait grincer des dents chez certains, estimant que le mérite de Verstappen devait plutôt être attribué à sa voiture, et non à ses qualités propres en tant que pilote.

Ancien pilote de F1 (de 1994 à 2008), commentateur sur les Grands Prix, David Coulthard réfute vigoureusement cette idée.

"Il faudrait aussi être un p... d'idiot pour prétendre qu'il n'a réussi cela que parce qu'il était dans une bonne voiture", s'est ainsi emporté l'Ecossais.

"Après tout, aucun de ses coéquipiers n'a été à la hauteur de lui. Max est une bête sur la piste, une machine à gagner qui se fout de ce que nous avons à dire ou de ce que les autres ont à dire. Il est incroyable."

Avec désormais 35 victoires à son actif, à 25 ans seulement, Max Verstappen a d'ores et déjà rejoint les plus grands pilotes de l'histoire de la F1. Pour autant, d'après Coulthard, il est difficile de prévoir si le pilote Red Bull poursuivra sa domination dans les saisons à venir.

"L'ère Verstappen est peut-être terminée après deux titres, non pas parce qu'il n'est pas un pilote brillant, mais il n'aura peut-être pas de voiture gagnante dans les saisons à venir", continue Coulthard. "Personne ne le sait à l'avance".

"Lewis aurait pu être neuf fois champion de F1 au lieu de sept fois. En même temps, il a souvent été dans une bonne voiture, et quelqu'un comme [Fernando] Alonso ne l'a pas fait."

"Alonso aurait dû avoir plus de deux titres mais ses choix et les dieux de la course l'ont mis dans la position où il pilotera pour Aston Martin l'année prochaine et les chances qu'il devienne champion sont minces."