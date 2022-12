Horner : Ricciardo a fait "quelque chose de stupide"

Rédaction GP Fans

Mercredi 7 Décembre 2022 09:54

Le directeur de l'écurie Red Bull se réjouit de voir Daniel Ricciardo revenir dans le giron de l'équipe, après quatre années compliquées chez Renault et McLaren.

Pur produit de la filière Red Bull, Daniel Ricciardo a été soutenu par le sponsor autrichien dès 2008, pour sa première saison en Formule Renault Européenne, alors qu'il était âgé de 18 ans à peine.

Par la suite, le natif de Perth a gravi les échelons sous les couleurs de Red Bull : champion de Formule Renault en 2008, champion de Formule 3 britannique en 2009, Ricciardo a raté d'un rien le titre en Formule Renault 3.5 en 2010 avant d'effectuer ses débuts en F1 chez HRT en 2011.

Intégré au sein de l'équipe Toro Rosso en 2012 et 2013, l'Australien a ensuite été promu en 2014 dans l'équipe une de chez Red Bull aux côtés de Sebastian Vettel, alors maître de la discipline, qui restait sur quatre titres consécutifs.

L'Australien éclatait véritablement en 2014 en décrochant trois victoires, faisant de l'ombre à son équipier, qui quittait Red Bull pour Ferrari l'année suivante. En cinq années chez Red Bull Racing, Ricciardo a décroché sept victoires, terminé deux fois troisième du championnat (2014 et 2016), avant de subir à son tour la rivalité de Max Verstappen, ce qui le décidait à changer d'air pour 2019.

Parti chez Renault, Daniel Ricciardo prenait de cours ses patrons de chez Red Bull. Surtout, il n'atteignait pas ses objectifs avec la marque au losange, qu'il quittait, après deux podiums seulement, pour McLaren.

Ce fut encore plus compliqué pour Ricciardo chez McLaren, avec un seul podium (une victoire à Monza !) et un déficit de performance toujours plus grand avec son équipier Lando Norris, qui décidait la structure britannique à écarter l'Australien à l'issue de 2022.

Privé de volant de titulaire pour 2023, Daniel Ricciardo a ainsi choisi de revenir chez Red Bull en tant que pilote de réserve. A la grande satisfaction de Christian Horner, qui retrouve ainsi son ancien pilote.

"Daniel nous a rejoint à l'adolescence et il a grandi avec l'équipe ici", explique Horner.

"Il a eu de grands succès ici avec nous, puis il est parti et a fait quelque chose de stupide et est allé courir pour d'autres équipes et ça n'a jamais vraiment marché."

Horner espère ainsi que Daniel Ricciardo s'épanouisse à nouveau à l'occasion de son retour au sein de l'équipe Red Bull, hors de la pression de la compétition.

"Daniel est une si grande personnalité et un si grand caractère", continue le dirigeant anglais. "Nous avons senti qu'il était bon de le faire revenir dans l'équipe - et bien sûr, sur le plan promotionnel, il a le plus grand sourire de la F1."

"Pour lui, il va pouvoir recommencer à s'amuser et redécouvrir son plaisir d'être un pilote de Formule 1, plutôt que le stress qu'il a connu ces dernières années."