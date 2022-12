La F1 fournit une mise à jour détaillée sur ses objectifs de durabilité

Rédaction GP Fans

Mardi 6 Décembre 2022 16:15

La F1 a fourni une mise à jour sur ses progrès avec ses initiatives de durabilité, de diversité et d'inclusion.

Le sport s'est engagé à atteindre le zéro carbone net d'ici la fin de la décennie tout en construisant un sport plus diversifié et inclusif pour les talents en 2019, avec des mesures prises depuis pour atteindre ses objectifs.

Stefano Domenicali, PDG de la F1, a déclaré : "Nous nous engageons à rendre la Formule 1 plus durable et à accroître la diversité et les opportunités dans ce sport incroyable."

"Nous restons concentrés sur ces objectifs très importants et avons continué à faire de solides progrès en 2022."

"Nous avons lancé d'importantes initiatives dans notre cheminement vers le zéro carbone d'ici 2030, élargi notre programme de bourses pour les groupes sous-représentés et annoncé la F1 Academy qui offrira aux jeunes conductrices la possibilité de commencer leur chemin vers les plus hauts niveaux de notre sport."

"Nous sommes fiers de ce que nous réalisons, mais nous savons que nous devons continuer à progresser et apporter un changement positif et durable pour la Formule 1."

La F1 décrit les changements pour aborder la durabilité Au cours des trois années qui ont suivi l'annonce de ses plans, la F1 a traversé une période de transition pour s'attaquer à son empreinte carbone.

Le passage à des opérations de diffusion à distance a réduit le nombre de personnel et la quantité de fret voyageant vers chaque course.

Les conteneurs de fret ont été adaptés pour permettre l'utilisation d'avions cargo 777F, qui émettent au moins 19 % de carbone en moins que les modèles 747F précédemment affrétés.

Les bureaux de la F1 sont passés à 100% d'énergie renouvelable, la FIA s'étant vu décerner l'accréditation de gestion de la durabilité trois étoiles - la note la plus élevée possible.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a reçu la certification Albert pour la deuxième année consécutive, décernée par BAFTA pour les productions qui "répondent aux références durables".

Cependant, il reste encore beaucoup à faire, le sport envisageant de modifier le calendrier pour l'avenir, ce qui regrouperait les courses géographiquement au mieux des capacités de la F1, nonobstant des facteurs tels que le climat dans les régions à certains moments de la saison.

La F1 s'est également engagée auprès des promoteurs pour promouvoir des changements positifs, le plus important étant un effort pour réduire les plastiques à usage unique dans plus de 80% des événements au cours de la récente saison de 22 courses.

Le sport poursuit également ses efforts en faveur d'un carburant 100% durable, qui devrait être introduit pour les changements de réglementation des groupes motopropulseurs de 2026, avec l'aide du partenaire saoudien Aramco.

Diversité et inclusion

La poussée d'inclusion de la F1 a franchi une nouvelle étape en novembre avec le lancement de la F1 Academy, une catégorie entièrement féminine visant à aider à développer et à préparer les jeunes pilotes à progresser dans l'échelle de carrière qui comprend la F2 et la F3.

Les équipes des deux meilleures catégories juniors dirigeront les cinq équipes, la saison inaugurale comprenant sept épreuves de trois courses chacune.

Après que Lewis Hamilton ait commencé à mettre en lumière le manque de diversité au sein du sport automobile, la F1 a annoncé que l'ancien PDG Chase Carey avait personnellement fourni 1 million de dollars pour financer un programme permettant aux jeunes sous-représentés de commencer une carrière en F1 et en ingénierie.

Depuis lors, 10 étudiants de six universités britanniques et italiennes ont obtenu une bourse d'ingénierie, les frais de scolarité étant entièrement couverts.

Deux apprentissages de longue durée ont été attribués, avec un accent sur l'ingénierie mécanique, et six stages ont été lancés avec un mélange de stages de courte et de longue durée.

En plus d'autres initiatives lors d'événements de course à travers le monde pour refléter l'inclusivité, la F1 a rendu obligatoire la participation de tout le personnel à une formation sur la diversité et l'inclusion pour s'assurer que les "préjugés inconscients" ne jouent aucun rôle dans les opérations quotidiennes.

Surtout, l'écart de rémunération moyen entre les sexes a été réduit de +51,9 % sur une période de deux ans commençant en 2017 à +19,1 % en 2021.

Ellen Jones, responsable du développement durable en F1, a déclaré : "Nous avons maintenant trois ans dans notre voyage vers le zéro net d'ici 2030 et c'est fantastique de voir les progrès qui ont déjà été réalisés.

"Le travail qui se déroule dans les coulisses pour donner vie à cette stratégie est inlassable et nous sommes convaincus que nous construisons des bases solides pour l'avenir de notre entreprise et de notre sport.

"Merci à tous à travers la Formule 1, de nos fans, équipes, promoteurs de course et bien d'autres, pour vos efforts cette année alors que nous construisons une entreprise plus durable et inclusive."