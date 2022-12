Romain Grosjean : cap sur le WEC et Le Mans en 2024 avec Lamborghini

L'ancien pilote F1 chez Haas, notamment, rejoint le programme Lamborghini avec le nouveau prototype LMDh de la marque italienne qui sera aligné en championnat du monde d'endurance WEC en 2024.

Après 179 départs en Grands Prix, et une dernière course marquée par un terrible accident à Bahreïn à la fin de la saison 2020, Romain Grosjean avait quitté la Formule 1, mais n'avait pas arrêté la compétition pour autant.

Le pilote français a en effet disputé plusieurs courses de la série américaine IndyCar en 2021 pour le compte de l'équipe Andretti, avant de prendre part à l'intégralité des manches du championnat en 2022, où il a disputé pour la première fois les mythiques 500 miles d'Indianapolis (abandon).

Romain Grosjean rejoint désormais Lamborghini, avec qui il prendra part au développement du nouveau prototype LMDh qui sera engagé à partir de 2024 en championnat du monde d'endurance WEC (avec les 24 Heures du Mans), mais aussi le championnat d'endurance américain (IMSA).

The news is finally out! 🚀



We are extremely excited to welcome @RGrosjean into the Iron Lynx family!



Starting with the @Rolex24Hours , he’ll be racing the #63 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 alongside @andreacalda and Mirko Bortolotti 🇺🇸



1/2



#Racetoinspire #Motorsport #IMSA pic.twitter.com/krHFxTumQd