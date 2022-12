Insolite : Bottas amorce sa transformation capillaire

Rédaction GP Fans

Lundi 5 Décembre 2022 17:49

Le Valtteri Bottas de chez Alfa Romeo n'est décidément plus celui des années Mercedes. Celui qui fut longtemps le lieutenant de Lewis Hamilton avait longtemps conservé une image un peu lisse, mais les choses ont bien changé depuis qu'il a changé de structure.

En début d'année, le Finlandais avait posté sur les réseaux sociaux une photo de lui, nageant dans le plus simple appareil dans les eaux d'une rivière du Colorado. Une image qui était devenue virale, et qu'il avait fini par vendre en plusieurs exemplaires au profit d'actions caritatives, non sans en avoir offert un exemplaire à Lewis Hamilton lui-même.

Vettel révèle avoir des plans "ennuyeux" pour sa retraiteLire plus

Cet été, Bottas s'est encore distingué en arborant régulièrement un bob sur la tête, suite à son expérience de "suiveur" de sa compagne Tiffany Cromwell, championne cycliste australienne, engagée alors sur le Tour de France.

Cette fois, alors que la saison de F1 vient de se conclure, Valtteri Bottas fait encore parler de lui avec une vidéo qui a déjà remporté un grand succès sur les réseaux sociaux.

Partant du postulat qu'il ne parvenait pas à s'intégrer au pays natal de sa compagne, le Finlandais a décidé d'adopter une coupe "mulet" du plus bel effet.

Une vidéo à retrouver ici :

L'an prochain, Valtteri Bottas repartira pour une nouvelle saison avec Alfa Romeo, la marque italienne s'apprêtant à quitter son investissement en Formule 1 à l'issue de 2023.