Steiner : le moteur Ferrari 2023, "c'est de la bombe"

Dominatrices en début de saison, les Ferrari ont vite été rattrapées, puis dépassées, par les Red Bull en termes de performances pures.

Les ennuis techniques, les erreurs de pilotage et les mauvais choix stratégiques ont fait le reste, et Ferrari a dû se résoudre à voir s'envoler Red Bull et Max Verstappen au championnat, avant de conserver de justesse sa deuxième place au classement constructeur devant Mercedes revenu en trombe après un début de saison difficile.

Alors que la Scuderia Ferrari se prépare à la saison 2023, et qu'une réorganisation de sa direction ne soit en cours suite à l'annonce de la démission de Mattia Binotto, Gunther Steiner, le directeur de l'écurie Haas, s'est montré plus qu'optimiste quant aux performances du nouveau groupe motopropulseur, qui équipera également les monoplaces Haas et Alfa Romeo l'an prochain.

Lors d'une déclaration effectuée aux Autosport Awards hier en Angleterre, Gunther Steiner a ainsi révélé : "Jeudi, j'ai rencontré Mattia Binotto et il m'a dit que le moteur de la saison prochaine, c'est de la bombe. En Émilie-Romagne, il y a beaucoup de soutien pour Ferrari. Et si [le moteur] est compétitif, ce sera positif pour nous aussi."

Alors qu'il se prépare à aborder la saison 2023 avec un nouveau duo de pilotes, Nico Hülkenberg rejoignant Kevin Magnussen, Gunther Steiner espère que l'écurie Haas franchira un palier supplémentaire l'an prochain.

"Nous avons connu deux années difficiles avec la pandémie", a continué Steiner. "La saison qui vient de se terminer s'est bien passée, mais elle aurait quand même pu être meilleure. Nous la considérons comme une année de croissance : Magnussen nous a donné une pole position qui n'était pas prévue, et en 2023, nous voulons progresser davantage. "

"L'objectif est de faire un autre pas en avant au championnat, de toujours se battre pour les points et, un jour, de monter sur le podium."