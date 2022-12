Vettel révèle avoir des plans "ennuyeux" pour sa retraite

Rédaction GP Fans

Lundi 5 Décembre 2022 09:45

Le pilote allemand s'apprête à changer radicalement de rythme de vie après avoir mis un terme à sa carrière en F1.

A 35 ans, et après 299 départs en Grands Prix - et accessoirement quatre titres de champion du monde et 53 victoires -, Sebastian Vettel a choisi de mettre un terme à sa carrière de pilote de Formule 1 à l'issue de cette saison 2022.

Le pilote allemand a ainsi disputé son dernier Grand Prix à Abu Dhabi, où il a fait l'objet de nombreux témoignages de respect, notamment de la part de l'ensemble des autres pilotes.

Alonso révèle quand il pourrait quitter la F1 : "Je veux gagner Le Mans et le Dakar"Lire plus

"C'était très spécial pour moi d'avoir ce genre d'adieu, j'ai apprécié ça", commente Vettel. "J'ai passé un bon moment au cours de toutes ces années et j'ai pu profiter du succès et gagner des championnats, donc d'un point de vue sportif, cela a été énorme."

Depuis l'annonce de sa retraite, on a prêté à Vettel de nombreux projets, notamment en politique pour défendre l'environnement, une cause pour laquelle il s'est régulièrement investi depuis de nombreuses années.

Après la démission de Mattia Binotto de la tête de la Scuderia Ferrari, beaucoup ont également imaginé le quadruple champion du monde, et pilote Ferrari durant six ans, prendre des responsabilités à la tête de la structure italienne.

Pourtant, les plans de Sebastian Vettel semblent beaucoup plus terre-à-terre pour les temps à venir.

"J'ai pu mûrir de nombreuses façons et réfléchir à beaucoup de choses", explique ainsi le natif de Heppenheim.

"C'est toujours le même rythme saison après saison mais je suis content d'avoir pu construire autant de choses hors des circuits également.

"J'ai trouvé une partenaire, maintenant ma femme, dont je suis toujours très amoureux après tant d'années. Nous avons trois enfants, j'ai hâte de passer plus de temps à la maison avec le chien."

"Des choses qui peuvent donc sembler vraiment ennuyeuses, mais j'ai construit des choses en-dehors des courses et j'espère pouvoir en profiter et ensuite voir ce qui se passe."

"Je suis agité à bien des égards et intéressé par beaucoup de choses, je vais donc accorder un peu plus de temps à tout cela."