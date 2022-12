Alonso : Le potentiel et le talent chez Aston Martin sont exceptionnels

Rédaction GP Fans

Lundi 5 Décembre 2022 08:34

Fernando Alonso a évoqué ses sensations après avoir testé l'Aston Martin pour la première fois lors des essais d'Abu Dhabi et a clairement vanté le talent de sa nouvelle équipe.

Le pilote espagnol, qui courra pour l'écurie britannique l'an prochain, a effectué les essais d'après-saison pour Aston Martin après avoir été "prêté" par Alpine pour la journée.

Alonso à Abu Dhabi

Avec la présence de Pedro de la Rosa, ambassadeur de la marque Aston Martin, et le design vert épuré de la voiture à cette occasion, Alonso a fait référence à son test passé chez Jaguar en 2002.

"Nous entrés dans le garage, nous avons vu la voiture verte et nous nous sommes tous les deux dit que c'était exactement la même que la Jaguar de 2002", a déclaré Alonso.

"Évidemment, c'est un projet complètement différent, et j'en suis très content. Je ne peux pas être trop confiant car tout va changer l'année prochaine..."

Alonso révèle quand il pourrait quitter la F1 : "Je veux gagner Le Mans et le Dakar"Lire plus

"Mais le sentiment que j'avais dans le garage avec les gars, le potentiel de l'équipe, le talent que j'ai vu dans la salle d'ingénierie sont exceptionnels."

Alonso a bouclé 97 tours à bord de l'AMR22 sur le circuit de Yas Marina avant de céder la voiture à Lance Stroll, son nouveau coéquipier.

"J'étais dans mon programme en train d'essayer de boucler le plus de tours possible, puis Lance a fait part de son ressenti. Nous avons apporté certains changements qui étaient nécessaires en termes de sensation de direction, des choses comme ça." "Donc c'était bien d'avoir Lance dans la voiture pour voir s'il ressentait également les mêmes choses et voir si nous pourrions avoir le même type de réglages l'an prochain."