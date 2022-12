Patrick Tambay, ancien pilote de F1, est décédé à l'âge de 73 ans

Rédaction GP Fans

Dimanche 4 Décembre 2022 13:28

L'annonce du décès de l'ancien pilote français a été confirmée ce dimanche.

L'AFP a relayé la nouvelle donnée par sa famille ce dimanche : Patrick Tambay est décédé à l'âge de 73 ans.

Pilote de F1 entre 1977 et 1986, entre autres chez McLaren, Ferrari et Renault, il avait disputé 114 courses en 9 saisons et remporté 2 victoires en rouge. Il avait été l'ami proche de l'une des icônes de la Scuderia, Gilles Villeneuve.

Il était monté 11 fois sur le podium et avait décroché 5 pole positions et 2 meilleurs tours.

Ces dernières années, il était resté actif en tant que consultant dans les médias, en radio et en télévision.

Tambay était atteint par la maladie de Parkinson depuis plusieurs années.

GPFans adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.