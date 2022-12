Un milliardaire de Hong Kong veut rejoindre la F1 avec une nouvelle équipe : "Je comprends la réticence"

Rédaction GP Fans

Dimanche 4 Décembre 2022 17:27

Calvin Lo, un milliardaire de Hong Kong, a visiblement de grandes ambitions dans la catégorie reine du sport automobile.

L'homme d'affaires étudie la possibilité de constituer une toute nouvelle équipe, mais envisage également l'éventuelle reprise d'une équipe existante.

La Formule 1 a énormément gagné en popularité ces dernières années. Non seulement l'intérêt des fans a énormément augmenté, mais celui du monde des affaires aussi.

De plus en plus d'entreprises et d'hommes d'affaires veulent s'impliquer dans le sport d'une manière ou d'une autre. C'est le cas de Calvin Lo, un milliardaire de Hong Kong. Il a expliqué lors d'une conversation avec le Daily Star qu'il est occupé à investiguer pour savoir s'il lui serait possible d'emmener une nouvelle équipe de F1 sur la grille avant 2026.

Afin de mieux comprendre la Formule 1, Lo s'est déjà rendu sur plusieurs Grands Prix. Il était par exemple présent lors du Grand Prix de Singapour 2022.

À l'heure actuelle, personne ne sait si Lo lui-même désire jouer un rôle dans cette équipe. "Nous étudions toujours à quel titre je serais impliqué dans la Formule 1", souligne-t-il. "Je ne suis pas assez intelligent pour diriger une équipe. Cependant, je serai impliqué sur le plan financier. Au cours des dernières années, j'ai été approché par de nombreux acteurs du monde de la F1, des équipes, des propriétaires d'équipe potentiels et des investisseurs."

Lo et ses associés affirment avoir d'abord envisagé l'éventuelle reprise d'une équipe actuelle. Cela a conduit à l'idée de mettre en place une toute nouvelle équipe.

"Il y a beaucoup d'opportunités en ce moment. Je pense que nous entrons dans une ère avec un public plus jeune et une nouvelle base de fans. Cela semble être plus accessible qu'avant."

Cependant, la question est de savoir si la Formule 1, la FIA et les équipes attendent l'arrivée de Lo. Plus tôt cette année, Andretti Autosport a également tenté d'entrer en Formule 1, mais les dix équipes actuelles se sont clairement montrées réticentes.

Si même un grand nom établi comme Andretti n'est pas le bienvenu sur la grille, on pourrait croire que les chances d'un "outsider" comme Lo seront encore plus faibles...

Comprendre les critiques des équipes existantes

Lo l'a bien compris et souligne qu'il veut aussi comprendre les équipes actuelles.

"Celui qui arrive doit rendre le "gâteau" financier encore plus gros. Je comprends la réticence des équipes actuelles. Si tout est à partager en plus de parts, il n'y a pas d'intérêt pour elles. Il faut que cela soit profitable à tout le monde..."

L'homme d'affaires vise actuellement une entrée en Formule 1 en 2026, ce qui, selon lui, constitue déjà un calendrier très serré. Mais, qui sait, les choses pourraient s'accélérer s'il décide de s'associer à d'autres...