Les meilleurs films et documentaires de sport automobile de tous les temps

Rédaction GP Fans

Dimanche 4 Décembre 2022 15:45

La pause hivernale bat son plein et vous êtes déjà en manque de Formule 1 ? Nous avons la solution.

Si vous êtes en recherche de vitesse, de sensations fortes et de rugissements de moteurs, vous êtes au bon endroit : voici la liste de certains des meilleurs films et documentaires liés au sport automobile.

Quoi de mieux qu'un bon film en cette période hivernale ? Faites-vous plaisir !

Rush (2013)

Sorti en 2013, "Rush" dépeint magnifiquement le combat intense entre James Hunt et Niki Lauda dans les années 1970, au sommet de la F1. Le long métrage mettant en vedette Chris Hemsworth et Daniel Brühl s'intéresse de près à ce grand duel de l'Histoire. Récompensé par un joli 8.1 sur IMDb et un 3.77 sur MovieMeter, il s'agit d'un incontournable pour tout fan de course.

Senna (2010)

L'un des films les plus célèbres sur la Formule 1 est peut-être le documentaire "Senna", sorti en 2010, qui dépeint la vie et l'illustre carrière du légendaire Ayrton Senna. "Senna" retrace l'histoire du Brésilien depuis ses débuts jusqu'à sa mort tragique à Imola et, à l'instar de Rush, fait figure d'incontournable. Le documentaire réalisé par Asif Kapadia est également récompensé avec un 8.5 sur IMDb et un 3.81 sur MovieMeter.

1 : Life on the Limit (2013)

Comme nous le savons tous, la Formule 1 s'est avérée être l'un des sports les plus dangereux de tous les temps. Là où les voitures de 2022 sont décrites comme très sûres, c'était très différent dans le passé... '1 : Life on the Limit' raconte l'histoire des pilotes qui ont risqué leur vie chaque semaine dans ces F1 dangereuses. Il détaille également comment certains se sont mobilisés pour que les choses changent. Récompensé par un 7,9 sur IMDb et'un 3,58 sur MovieMeter, il s'agit là aussi d'un must absolu.

Le Mans '66 (2019)

Ce long métrage produit par Michael Mann, avec les stars hollywoodiennes Christian Bale et Matt Damon, explore la lutte intense entre les superpuissances Ford et Ferrari dans les années 1960. Il raconte l'histoire de la construction d'une voiture de course révolutionnaire employant les nouvelles technologies de l'époque afin de battre la concurrence. Avec un joli 8.1 sur IMDb et un 3.72 sur MovieMeter, cela vaut également la peine d'être vu !

Grand Prix (1966)

Et nous concluons avec un classique. Le long métrage "Grand Prix" est un véritable classique du cinéma et, si vous ne vous arrêtez pas aux techniques cinématographiques quelque peu dépassées, il est essentiel de lui donner sa chance. Le film se concentre sur la saison 1966, durant laquelle des noms tels que Juan Manuel Fangio, Graham Hill, Jackie Stewart et Jim Clark brillaient. Le film a reçu trois Oscars et obtient aujourd'hui un 7,2 sur IMDb et un 3,37 sur MovieMeter.