Wolff a vu sa peur devenir réalité en 2022 : "Nous avons commis une grave erreur"

Rédaction GP Fans

Dimanche 4 Décembre 2022 20:28

La grande peur du patron de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, est devenue réalité en 2022.

Après des années de domination, l'équipe allemande a dû se contenter d'un rôle secondaire en 2022. Un moment douloureux pour le patron de l'équipe Mercedes.

Pendant de nombreuses années, l'écurie à l'étoile a été l'équipe dominante de la grille. Elle a réussi à enchaîner les titres, à la plus grande frustration de la concurrence.

Mais la nouvelle réglementation 2022 n'a pas réussi à Mercedes. George Russell et Lewis Hamilton sont régulièrement montés sur le podium en profitant des soucis des uns et des autres mais, hormis en toute fin de saison, ils n'ont pu rivaliser avec les Red Bull et les Ferrari en termes de performance pure.

Pour la première fois de sa carrière, Hamilton a terminé la saison sans victoire tandis que Russell a dû attendre São Paulo pour enfin l'emporter en F1, à l'occasion de l'unique succès de Mercedes en 2022.

Une saison décevante

Dans l'ensemble, ce fut une année assez décevante pour Mercedes, ce que Toto Wolff n'a aucun mal à admettre : "J'ai toujours eu peur qu'un jour nous nous retrouvions en milieu de grille ou pire", a déclaré Wolff à Speedweek.

Et cette peur est devenue réalité en 2022, en raison de la mauvaise orientation prise il y a plus d'un an, au moment de développer la W13.

Russell : Ma défaite à Sakhir en 2020 ? "Une bénédiction !"Lire plus

"Nous avons commis une grave erreur en termes d'orientation du développement. Cela a eu des conséquences majeures sur notre niveau de performance et c'est évidemment décevant." "Les règles restent fondamentalement les mêmes, nous savons à présent comment agir. Nous comprenons aussi où nous avons commis des erreurs et dans quels domaines nous devons nous améliorer."

"Nous espérons pouvoir nous battre à nouveau devant dès l'an prochain, mais ce n'est pas évident. Nous avons encore un long chemin à parcourir, nous sommes la troisième équipe, même si c'est vrai que nous avons progressé en fin de saison."