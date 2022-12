Les casques les plus particuliers de la saison 2022 de F1

Cette saison 2022 a proposé quelques designs de casques exceptionnels en Formule 1 !

Hamilton s'est associé à l'artiste Daniel Arsham pour créer ce design de casque apparu lors du Grand Prix de Monaco. L'améthyste en cristal violet, favorite du septuple champion du monde, a été incorporée.

Véritable hommage au basket-ball américain, la NBA, ce casque a été employé par le pilote McLaren lors du Grand Prix de Miami cette année.

Ocon a opté pour ce casque 100% Spiderman lors du Grand Prix des États-Unis, le pays des super héros !

Ricciardo a toujours été un grand fan de NASCAR. C'est pourquoi il a opté pour ce casque aux États-Unis, en hommage au célèbre film Talladega Nights : The Ballad of Ricky Bobby.

Le design vous rappelle quelque chose ? Celui-ci est évidemment celui de Sebastian Vettel, employé par Mick Schumacher à Abu Dhabi, en hommage à son compatriote. Vettel disputait alors sa dernière course en F1.

Le Néerlandais a porté ce casque à partir du Grand Prix de Mexico en hommage à une saison 2022 tout simplement exceptionnelle pour lui et son équipe.

Vettel a osé ce casque "Save The Bees" afin d'attirer l'attention sur le sort des abeilles. L'un des nombreux combats portés par le quadruple champion du monde cette année.

