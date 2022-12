Leclerc prévient : Je serai "plus dur" en piste avec Verstappen en 2023

Rédaction GP Fans

Samedi 3 Décembre 2022 13:09

Le pilote monégasque espère jouer le titre en 2023 et prévient déjà : il sera moins tendre que cette année.

Même s'il n'a pu disputer le titre en 2022 en raison principalement des erreurs de son équipe et d'une fiabilité perfectible, Charles Leclerc nous a offert à quelques reprises des bagarres en piste avec Max Verstappen.

C'était en début d'année et le respect mutuel entre les deux rivaux avait alors contrasté avec la bataille de 2021 entre Lewis Hamilton et le pilote Red Bull.

Mais avec un peu de recul, Leclerc l'affirme sans détour : si son duel avec Verstappen est resté propre jusqu'à présent, c'est en raison du contexte dans lequel il a eu lieu.

"On a parfois avancé le fait que nous soyons de la même génération et c'est vrai, mais ce n'est pas la raison pour laquelle les choses ont été plus calmes entre nous", a déclaré Leclerc en référence à ses combats face à Verstappen.

"En réalité, la différence entre notre duel et celui qui a eu lieu en 2021 entre Max et Lewis est que nous nous sommes affrontés en début d'année. Après ça, Max était loin devant au championnat, donc les risques pris étaient différents de part et d'autre."

"C'est donc la nature même de ce championnat qui a voulu cela. Mais il est certain que si nous devons nous battre pour le titre l'an prochain, ce duel sera bien plus dur en piste !"

"J'aime me battre durement en piste et être à la limite. C'est ainsi que j'aime la course et j'espère donc que nous assisterons à d'autres duels dans un avenir proche."

À coup sûr, le vice-champion du monde en titre aura à coeur de faire mieux en 2023. Les premières réponses sont attendues pour le mois de mars prochain...