Le Portugal pour remplacer la Chine : réponse dans quelques jours !

Rédaction GP Fans

Samedi 3 Décembre 2022 12:03

Le calendrier record de la Formule 1 devrait être maintenu via le retour du Grand Prix du Portugal.

Alors que tout le monde pensait que la suppression du Grand Prix de Chine 2023 réduirait le calendrier à 23 courses, il y a désormais de fortes chances pour que le programme de 24 Grands Prix soit maintenu la saison prochaine.

Vendredi, l'épreuve chinoise du calendrier 2023 a été annulée en raison de la politique "zéro Covid" mise en place par les autorités du pays. En cas de quarantaine maintenue, la F1 n'aurait pas été en mesure de se rendre à Shanghai.

Il y a désormais un écart de quatre semaines entre la course du 2 avril à Melbourne et celle du 30 avril à Bakou, ce que la FOM et Liberty Media voient d'un mauvais oeil.

Mais la solution serait déjà toute trouvée : solide candidat depuis son apparition surprise lors de la période Covid, le Grand Prix du Portugal se place en pole position pour remplacer la Chine au calendrier 2023.

La F1 annule le Grand Prix de Chine 2023Lire plus

Il y a de fortes chances pour que la F1 retrouve le circuit de Portimão, qui avait beaucoup plu aux pilotes et aux fans ces dernières années.

Les derniers détails doivent être réglés avant le dernier Conseil Mondial de la FIA qui aura lieu le 9 décembre à Bologne. C'est à cette occasion que le calendrier définitif sera annoncé.

Au programme de ce Conseil Mondial, par ailleurs : la situation du personnel des équipes au sein d'un calendrier quasi interminable. Il pourrait être question d'une rotation obligatoire au-delà de 20 Grands Prix ; une proposition notamment soutenue par le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff.