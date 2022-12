Ricciardo conseille à Piastri de ne pas mettre la barre trop haut en 2023

Rédaction GP Fans

Samedi 3 Décembre 2022 09:54

Daniel Ricciardo a quelques conseils pour son compatriote et successeur chez McLaren, Oscar Piastri.

Selon l'Australien, il est important de conserver des attentes réalistes et d'apprendre énormément.

Ricciardo est passé de Renault à McLaren fin 2020, mais a depuis lors connu deux années difficiles en compagnie de l'écurie britannique. Les bons résultats espérés ne se sont pas concrétisés, hormis une victoire à Monza l'an dernier.

Dès lors, McLaren a décidé de mettre fin à son contrat de manière anticipée alors qu'il courait encore jusqu'à fin 2023.

Le natif de Perth sera remplacé chez McLaren par Oscar Piastri, 21 ans, tandis que Ricciardo sera le troisième pilote de l'équipe Red Bull, nottamment en charge des activités promotionnelles et marketing des champions du monde en titre.

Apprendre et conduire

Dans le podcast Beyond the Grid, on a demandé à Ricciardo quel conseil il aimerait donner à son successeur chez McLaren : "Juste y aller et piloter", a-t-il répondu.

"Cela semble être une réponse très banale, mais... Vous devez juste y aller et piloter. Il faut apprendre, être une éponge à ce niveau, mais y aller et piloter. Il ne faut pas qu'il mette la barre trop haut tout de suite."

"Si vous faites mieux que prévu dans cette situation, c'est fantastique. Mais il faut prendre course après course. Apprendre et sentir que l'on s'améliore à chaque course. C'est l'objectif, il ne faut pas attendre plus immédiatement."

Ricciardo a huit victoires en Grand Prix à son actif, mais a connu quelques années difficiles récemment. Il a quitté Red Bull Racing fin 2018 parce qu'il ne voulait pas jouer les seconds rôles dans l'équipe aux côtés d'un Verstappen privilégié, mais il n'a jamais vraiment trouvé sa place chez Renault et McLaren. Cependant, à 33 ans, il espère être de retour en tant que titulaire en 2024.