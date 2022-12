Schumacher - "J'ai l'impression d'avoir fait du bon travail"

Thibaud Comparot

Vendredi 2 Décembre 2022 18:55

Mick Schumacher estime avoir "tiré le maximum" de son passage en F1 avec Haas. Pour le pilote allemand, sa première année en F1 n'aurait même pas dû être prise en compte.

L'Allemand est sans volant pour l'année prochaine après que Haas a choisi de signer Nico Hülkenberg pour le remplacer. L'ancien pilote d'Aston Martin a pourtant pris trois ans de congé sabbatique sans piloter à plein temps.

Mick Schumacher a connu une première saison difficile, Haas ayant choisi de faire rouler sa voiture 2020 en 2021 afin de se concentrer sur les nouvelles réglementations aérodynamiques de cette année.

Bien que la VF-22 ait offert plusieurs opportunités de marquer des points, l'ancien champion de F2 a d'abord eu du mal avant de parvenir à décrocher des places dans le top 10 en Grande-Bretagne et en Autriche.

"J'ai l'impression d'avoir fait du bon travail", a déclaré Schumacher. "D'un autre côté, l'équipe a décidé de suivre cette voie, donc je dois respecter cela, et je suis maintenant concentré sur l'avenir."

"Nous avons eu des hauts et des bas, mais la tendance était toujours à la hausse et c'est ce qui est important, et ce n'était que ma deuxième année en Formule 1."

Suggérant que la décision de Haas de mettre de côté la saison 2021 l'a pénalisé, il a ajouté : "L'année dernière, je ne sais même pas si on peut vraiment la compter comme une année parce qu'évidemment, c'était difficile. Nous étions vraiment loin du compte."

"C'était vraiment quelque chose auquel je devais m'habituer [cette année], être dans le milieu de terrain en train de se battre."

"Je pense que nous avons réussi à le faire tout au long de l'année et j'ai l'impression d'avoir tiré le maximum de chaque situation, je dirais."

"Donc oui, je pense que la dynamique était là", a conclu celui qui est pressenti du côté de chez Mercedes en tant que troisième pilote.