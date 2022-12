Sainz affirme avoir dû changer son style de conduite chez Ferrari en 2022

Thibaud Comparot

Carlos Sainz a rejeté les spéculations selon lesquelles les développements de Ferrari l'ont aidé à progresser après un début de saison difficile.

L'Espagnol n'a pas caché ses difficultés de début de saison sous la nouvelle réglementation de la F1. Il a pourtant obtenu un podium lors des deux premières courses de la campagne.

Les abandons en Australie et en Émilie-Romagne, où Sainz s'est retrouvé dans les graviers avant le troisième tour de chaque course, l'ont mis en difficulté dans la course au championnat.

Mais l'Espagnol a retrouvé de la performance au fil de la saison, décrochant une première pole position et une victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne.

La marge entre Sainz et son coéquipier Charles Leclerc s'est réduite en fin d'année, laissant entrevoir l'espoir que le duo puisse mener une double attaque pour le championnat la saison prochaine.

Mais face à la spéculation que son regain de performance était uniquement dû au développement de la SF-75 en sa faveur par Ferrari plutôt qu'à des améliorations personnelles, le pilote de 28 ans a déclaré : "J'ai lu quelque part que la voiture avait été développée en fonction de mon style et je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation."

"La voiture est exactement la même qu'en début de saison, nous sommes juste moins rapides par rapport aux Red Bull et aux Mercedes."

"J'ai juste appris à la conduire. J'ai changé mon style de conduite."

"Personnellement, j'ai peaufiné les réglages un peu plus à mon goût, mais la voiture n'a pas évolué dans ma direction ou quelque chose comme ça, donc j'espère que cela ne sera pas souligné parce que c'est complètement faux et ce n'est pas la véritable histoire."

"Nous avons simplement été dépassés par Mercedes et Red Bull", a conclu le coéquipier de Charles Leclerc chez Ferrari.