Exposition sur la Formule 1 - Premier aperçu et mise en vente des billets

Les tickets pour l'exposition F1 "première du genre" à Madrid sont désormais en vente et GPFans peut vous donner un avant-goût de ce qui vous attend.

L'exposition a été annoncée en novembre dernier et se tiendra à l'IFEMA de Madrid du vendredi 24 mars au dimanche 16 juin de l'année prochaine.

Divisée en six salles, chaque zone a son propre thème, de "La course" à "Le mur des stands" en passant par "Pilotes et duels".

"Après une nouvelle saison record, qui a attiré plus de personnes que jamais sur les circuits de F1, il est fantastique de voir la toute première exposition prendre forme de manière aussi spectaculaire", a déclaré Stefano Domenicali, PDG de la F1.

"Cette exposition sera une véritable célébration de l'incroyable histoire de la Formule 1 et rapprochera plus que jamais nos fans du plus grand spectacle sportif du monde."

"Nous sommes impatients d'accueillir les visiteurs de l'exposition à Madrid, puis dans le monde entier lors de la tournée de l'exposition."

Les billets sont disponibles à partir de 19,99 €.

Les premières images de l'exposition sur la F1 à Madrid