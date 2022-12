Horner demande à Red Bull de ne pas se reposer sur ses lauriers en 2023

Thibaud Comparot

Christian Horner a mis en garde Red Bull quant au fait de se reposer sur ses succès après une saison 2022 record pour l'écurie de Formule 1.

Red Bull a remporté 17 Grand Prix, dont 15 par Max Verstappen. Cette saison a été marquée par un doublé pour Red Bull qui pour la première fois depuis 2013, décroche le titre pilote et constructeur.

L'année a cependant été loin d'être simple pour la firme autrichienne. Elle a connu des problèmes de fiabilité en début de saison puis des problèmes liés à la légalité de la RB18 et à une violation du règlement financier.

Interrogé sur ce qu'il avait appris lors de cette saison, Horner a répondu : "Vous apprenez à chaque course."

"Vous apprenez dans ce métier à ne jamais vous attendre à une vie tranquille, surtout lorsque vous êtes en tête de course."

Les triomphes de Red Bull ont mis fin à la domination de Mercedes, les Flèches d'argent ayant manqué le titre de champion des constructeurs après une série de huit titres consécutifs.

Mais en raison de son succès et de la sanction pour son infraction au plafond budgétaire, Red Bull dispose de beaucoup moins de temps d'essais aérodynamiques que ses rivaux l'année prochaine. Une pénalité qui continuera à se faire sentir jusqu'en 2024.

En lançant un avertissement à son équipe, Horner a ajouté : "Ne soyez jamais suffisant et profitez de chaque résultat, de chaque victoire et de chaque moment parce qu'ils sont si bien gagnés et signifient tellement qu'ils ne doivent jamais être sous-estimés."

"Que ce soit avec les plafonds budgétaires ou avec les pilotes, il y a toujours des choses à apprendre", a conclu le directeur de l'écurie championne du monde.