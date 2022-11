Norris souligne la réalisation "exceptionnelle" de McLaren

Rédaction GP Fans

Mercredi 30 Novembre 2022 18:19

Lando Norris a salué le seul aspect de la performance de McLaren au cours de la dernière année qui, selon lui, était meilleur que ses neuf rivaux en F1.

McLaren avait déjà été critiqué pour ses arrêts aux stands problématiques, ce qui a conduit le directeur de l'équipe Andreas Seidl à le souligner comme un domaine à améliorer.

Un resserrement des procédures a permis à McLaren de devenir la seule équipe à afficher un arrêt inférieur à deux secondes sur toute l'année, avec un temps enregistré de 1,98 s pour Daniel Ricciardo au Grand Prix de Mexico.

McLaren s'attend à vivre une nouvelle saison compliquéeLire plus

"Les mécaniciens ont fait un travail remarquable au cours de l'année la plus difficile pour les arrêts aux stands avec les pneus les plus lourds et les pires canons", a déclaré Norris.

"Nous avons eu l'arrêt au stand le plus rapide cette année, nous avons eu plusieurs arrêts au stand les plus rapides au cours des week-ends."

McLaren a établi le temps d'arrêt au stand le plus rapide lors de six des 22 courses, un total devancé uniquement par Red Bull avec 10.

Malgré sa défaite face à Alpine au classement des constructeurs, McLaren a terminé l'année en beauté en devançant son rival lors de la dernière course à Abu Dhabi, donnant un élan positif pour traverser les mois d'hiver.

"Je pense que c'est juste de la motivation, c'est de l'énergie pour tout le monde", a ajouté Norris.

"Pour finir devant Alpine en termes de résultat, sinon de championnat, vous êtes plus heureux d'être devant les gens et d'avoir un bon résultat. Donc tout le monde sourit maintenant parce que je pense que nous avons fait une bonne saison.

"Tout le monde sur la piste a fait du bon travail - les mécaniciens, les ingénieurs. Nous avons à peu près maximisé toutes les opportunités que nous avons eues."