Un milliardaire hongkongais veut entrer en F1

Rédaction GP Fans

Mercredi 30 Novembre 2022 16:44

Le milliardaire hongkongais Calvin Lo a confirmé son désir d'accroître son implication en F1 en ajoutant potentiellement une 11ème équipe à la grille.

PDG de RE Lee International, le plus grand courtier d'assurance vie au monde, Lo est également un fan de F1 et a des liens avec Williams par le biais de sa société d'investissement privée.

S'adressant au Daily Star Sport, Lo a déclaré : "Nous sommes toujours en train d'explorer à quel titre je pourrais être impliqué en F1.

"Je ne suis pas assez intelligent pour diriger une équipe ! Quelle que soit mon implication, elle sera financière."

"Ces dernières années, j'ai été approché par de nombreux acteurs du monde de la F1, qu'il s'agisse d'équipes ou de propriétaires ou investisseurs potentiels très ambitieux."

Bien qu'ouvert à l'idée de créer sa propre équipe, Lo a concédé qu'une voie d'entrée plus probable dans le sport serait d'investir dans une équipe existante.

"Nous avons examiné une équipe actuelle et c'est ainsi que l'idée de créer une nouvelle équipe est née", a-t-il ajouté.

"Il y a beaucoup d'opportunités en ce moment. Je crois que nous entrons dans une nouvelle ère d'un public plus jeune, d'une base de fans plus récente. L'accessibilité semble plus facile qu'avant."

"Quiconque arrive [avec une nouvelle équipe], à quelque titre que ce soit, doit s'assurer que ce gâteau [financier] devienne encore plus grand".

"Je comprends la réticence des équipes actuelles. Si tout sort du même pot, quel est l'intérêt ?

"Mais si nous pouvions d'une manière ou d'une autre élargir ce gâteau un peu plus grand, tout le monde pourrait en bénéficier, tout le réseau pourrait en bénéficier.

"C'est là que le 'comment' entre en jeu. Comment moi et mon équipe pouvons-nous dire aux équipes actuelles que notre implication, à quelque titre que ce soit, augmentera le nombre de téléspectateurs et de fans ?

"Je pense qu'il y a une opportunité pour quelqu'un qui n'est pas dans le monde de la course automobile de venir, d'apporter de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Je pense que c'est excitant si quelqu'un de l'extérieur arrive.

"La partie financière est un engagement énorme. Mais en supposant que cela soit fait, nous pourrions être agréablement surpris de la façon dont tout le monde pourrait en bénéficier."