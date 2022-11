Mercedes rend un vibrant hommage à Niki Lauda

La route principale du centre technologique de Mercedes à Brackley portera désormais le nom du triple champion du monde de F1.

Champion du monde 1975, 1977 et 1984, Niki Lauda a occupé le poste de président non exécutif de Mercedes durant de nombreuses années, jusqu'à sa mort en mai 2019.

A ce titre, il fut l'un des principaux acteurs de la montée en puissance de l'écurie du constructeur allemand – bâtie à partir de l'écurie Brawn GP – et a également contribué à la venue de Lewis Hamilton au sein de l'écurie à partir de la saison 2013, en remplacement de Michael Schumacher.

Schumacher répond à l'intérêt de Mercedes : "C'est agréable d'entendre Toto"Lire plus

En mémoire du champion autrichien, Mercedes a rebaptisé la route principale qui traverse son centre technologique à Brackley, en Angleterre, pour lui donner son nom.

Le "Lauda Drive" est désormais le nom de l'axe principal reliant les bâtiments de l'écurie dirigée par Toto Wolff, et c'est ce dernier qui a dévoilé le panneau rendant hommage à son compatriote.

"C'est un véritable honneur d'inaugurer Lauda Drive et c'était formidable de voir autant de membres de l'équipe réunis pour assister à cette inauguration", a déclaré Wolff.

"Alors que notre cher ami et collègue Niki n'aurait pas voulu que nous le mettions ainsi en avant, il serait également fier que cette route porte son nom."

The road at the heart of our home in Brackley has been renamed 'Lauda Drive', continuing Niki's legacy for many years to come. 🙏 pic.twitter.com/kxQDQsMMql