Charles Leclerc à Binotto : "Merci pour tout, Mattia"

Rédaction GP Fans

Mercredi 30 Novembre 2022 10:45

Le pilote monégasque a adressé un message à l'encontre de Mattia Binotto, dont la démission du poste de directeur de la Scuderia Ferrari a été annoncée hier mardi.

Directeur de l'écurie Ferrari depuis 2019, Mattia Binotto a - officiellement - démissionné de ses fonctions mardi 29 novembre, mettant fin à des semaines de spéculations, après une année particulièrement frustrante pour la Scuderia, marquée par de nombreux errements stratégiques notamment.

Binotto quitte officiellement la Scuderia FerrariLire plus

Il semblerait que, dans les coulisses, la rupture était consommée depuis l'été entre Binotto et Charles Leclerc, certaines sources évoquant même le fait que les deux hommes avaient rompu tout dialogue.

Mais, quelques heures après la démission de Mattia Binotto, Charles Leclerc a tenu à lui adresser un message.

"Merci pour tout, Mattia", a ainsi publié Leclerc sur son compte Instagram.

"Nous avons traversé ensemble quatre années très intenses, avec de grandes satisfactions et aussi, inévitablement, des moments qui nous ont mis à l'épreuve."

"Mon estime et mon respect à ton égard n'ont jamais diminué, et nous avons toujours travaillé avec tout notre dévouement pour atteindre les mêmes objectifs. Bonne chance pour tout."

Leclerc est arrivé au sein de la Scuderia Ferrari en 2019, soit en même temps que la nomination de Mattia Binotto au poste de directeur d'écurie, mais la venue du Monégasque était surtout la volonté du prédécesseur de Binotto, Maurizio Arrivabene.

Binotto a surtout été l'artison de l'arrivée de Carlos Sainz au sein de la structure italienne.

Le pilote espagnol a lui aussi adressé un message à ce dernier sur ses réseaux sociaux : "Grazie Mattia. Ce fut un plaisir de travailler à tes côtés pour faire avancer l'équipe et nous-mêmes, contre vents et marées."

"Merci pour les grands souvenirs et les moments que nous avons partagés sur et en dehors d'un circuit et bonne chance dans tes futurs projets !"

Ferrari a annoncé que le successeur de Mattia Binotto serait annoncé en début d'année prochaine.