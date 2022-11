Hamilton demande au GPDA de responsabiliser le monde de la F1

Thibaud Comparot

Lewis Hamilton a demandé à l'Association des pilotes de Grand Prix d'user de ses " responsabilités " et de veiller à ce que la F1 prenne des mesures sur les questions qu'elle prétend aborder.

Ces dernières années, le pilote Mercedes a joué un rôle de premier plan dans la lutte contre les problèmes environnementaux et sociétaux, en menant notamment des actions en faveur d'une plus grande diversité et d'une meilleure intégration dans le paddock.

Cette initiative du septuple champion du monde s'est étendue à la vie en dehors de la F1. En effet, Hamilton est copropriétaire de la franchise NFL des Broncos de Denver et a lancé sa propre société de production télévisuelle et cinématographique, Dawn Apollo, ce qui lui permet d'étendre son action en faveur de la diversité au monde du sport et du cinéma.

La F1 elle-même a commencé à assumer la responsabilité d'un certain nombre de problèmes, dont l'environnement, avec un objectif de neutralité carbone d'ici 2030.

Cependant, Lewis Hamilton a appelé les pilotes à s'assurer que les objectifs soient atteints et que les campagnes soient accompagnées d'actions significatives pour aller de pair avec les paroles données par la F1.

La grille entière s'est réunie pour donner à Sebastian Vettel un adieu approprié avant la finale de la saison à Abu Dhabi, organisée par Hamilton. Le Britannique a déclaré : "Après coup, on s'est dit : "On devrait faire ça tout le temps".

"Peut-être que nous en ferons un événement annuel ici, et peut-être que nous en ajouterons un autre dans l'année, mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire en tant que pilote du GPDA, en tant que groupe uni."

"Nous avons une responsabilité, nous avons une grande tribune, chacun d'entre nous, collectivement, et il y a beaucoup de choses que la F1 doit faire avancer sur le plan de l'action."

"Il est vrai que nous faisons beaucoup de choses, la durabilité et toutes ces choses, mais nous devons nous assurer que nous allons de l'avant et que nous faisons de notre mieux, et peut-être que le GPDA peut jouer un rôle dans ce domaine", a conclu le septuple champion du monde britannique.