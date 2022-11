Ricciardo revient sur l'attrait de Red Bull après avoir discuté avec Mercedes

Thibaud Comparot

Mardi 29 Novembre 2022 18:02

Daniel Ricciardo a révélé pourquoi il avait choisi de retourner chez Red Bull malgré des discussions avec Mercedes. Ce dernier souhaitait devenir le pilote de réserve de l'équipe pour la saison 2023.

Le départ de Ricciardo de McLaren, alors qu'il lui restait un an sur son contrat de trois saisons, a conduit l'Australien à être lié à de nombreuses opportunités. Son nom a notamment été cité pour aller piloter chez Haas et Williams, ainsi que pour le rôle de troisième pilote chez Mercedes.

La F1 n'exclut pas d'organiser une course sprint lors de chaque Grand PrixLire plus

Le pilote de 33 ans s'est entretenu avec le directeur de l'équipe Toto Wolff, mais Red Bull est intervenu au bon moment pour le pilote expérimenté qui effectuera principalement des simulations pour l'équipe avec laquelle il a couru de 2014 à 2018.

"Il y a eu des discussions avec Mercedes", a déclaré Ricciardo, lors du podcast "In the Fast Lane" du Grand Prix d'Australie. "J'ai apprécié leur engagement parce qu'il y avait certainement un intérêt pour cela."

"Mais ça a un peu stagné, et puis l'affaire Red Bull a commencé à avoir de plus en plus de sens et à avoir de plus en plus de poids, et puis ça a progressé naturellement comme ça."

"Il y avait une partie de moi aussi où, quand j'étais chez Red Bull, Mercedes était toujours l'équipe qui gagnait. C'était une équipe que je regardais avec attention."

"J'ai eu quelques conversations avec eux à l'époque, et c'est bien d'en avoir un peu plus maintenant. Encore une fois, c'était bien d'être encore apprécié par les meilleures équipes après les deux années que j'ai eues."

Ricciardo concède qu'il a reconnu que Red Bull pouvait lui offrir quelque chose que Mercedes ne pouvait pas.

Galerie : Découvrez la nouvelle usine d'Aston MartinLire plus

"Je me suis dit : "Écoute, j'ai manifestement beaucoup bougé ces dernières années et peut-être qu'un peu de familiarité me ferait du bien", juste pour revenir et travailler avec des gens avec qui j'ai déjà travaillé", a ajouté Ricciardo.

"J'ai conscience que les voitures ont changé, mais une voiture avec laquelle je me suis très bien entendu, avec laquelle je vais faire du travail de simulation, c'est l'environnement qui me permettrait de m'installer et de réfléchir à la prochaine étape et à ce que je veux vraiment après 23 ans en F1", a conclu l'ancien pilote McLaren.