Thibaud Comparot

Mardi 29 Novembre 2022 12:40

Red Bull gardera en mémoire sa saison 2022, couronnée de succès en Formule 1. Toutefois, Adrian Newey, père de la RB18 de Max Verstappen et de Sergio Perez, se veut prudent. Une autre écurie pourrait bien bousculer l’ordre établi en 2023.

Red Bull Racing et Adrian Newey ont franchi avec brio la première année de la toute nouvelle ère de la Formule 1. Ils ont remporté le championnat des pilotes et celui des constructeurs, et ce, bien avant la fin de la saison. Toutefois, le concepteur de renom ne pense pas que le succès de 2022 soit automatiquement un signe avant-coureur pour 2023 et se méfie des équipes concurrentes.

Bien qu'elle ne se soit pas avérée être la saison la plus paisible pour Horner et Red Bull, avec des problèmes tels que l'affaire du budget et les embrouilles entre Max Verstappen et Sergio Perez, cette saison exceptionnelle restera dans les mémoires. La formation autrichienne a réussi à remporter le championnat des constructeurs et celui des pilotes, devançant largement Ferrari et Mercedes.

La première année d'application de la nouvelle réglementation aérodynamique a donc été couronnée de succès pour la firme autrichienne. Red Bull, avec bien sûr le grand designer Newey dans ses rangs, a réussi à faire mouche avec la conception de la RB18 et a construit une machine fiable qui a aidé Verstappen et Perez à marquer de très nombreux points.

"Nous continuons à développer ce concept, car nous le connaissons bien. Toutefois, je n'ose pas dire si cette voie est la meilleure", a déclaré Newey à Auto, Motor und Sport. En proie à des soucis de fiabilité et de poids en début de saison, la firme au taureau a réussi à remonter la pente, course après course.

Red Bull continue de développer le concept de la RB18

Le technicien britannique se demande donc si les choses resteront identiques la saison prochaine.

"Il est tout à fait possible que quelqu'un d'autre arrive soudainement avec une meilleure idée. Aucun d'entre nous ne sait où nous allons arriver en continuant à développer notre concept actuel. Peut-être qu'une autre équipe aura un potentiel beaucoup plus important en termes de développements. Pensez au double diffuseur, par exemple. Cette faille existe depuis longtemps, il a juste fallu du temps pour la découvrir", conclut-il.