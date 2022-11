Binotto quitte officiellement la Scuderia Ferrari

Thibaud Comparot

Mardi 29 Novembre 2022

La Scuderia Ferrari et son directeur, Mattia Binotto, se séparent. L'Italien quitte ses fonctions après une saison en dents de scie. L'écurie de F1 italienne va donc devoir se trouver un nouveau directeur pour la saison 2023.

La firme de Maranello a commencé la saison 2022 en tant que favorite pour le titre après que Charles Leclerc a remporté deux des trois premières courses. Ce fut un grand pas en avant pour l'écurie italienne qui avait enregistré de mauvaises performances en 2020 et 2021.

Mais les ambitions de Charles Leclerc pour le titre sont parties en fumée à cause d'une combinaison de fautes stratégiques, de problèmes de fiabilité et d'erreurs de pilotage. Cela a permis à Max Verstappen et à Red Bull Racing de réaliser une saison complète en écrasant la concurrence.

Binotto quitte la Scuderia Ferrari

L'avenir de Mattia Binotto, qui était sous contrat jusqu'à la fin de l'année 2023, était en suspens depuis un certain temps. Avant le week-end de course à Abu Dhabi, le journal italien La Gazetta dello Sport avait rapporté qu'il serait remplacé par le patron de l'équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur.

Un autre grand quotidien italien, le Corriere della Sera, a ensuite rapporté vendredi dernier que le directeur italien avait lui-même posé sa démission, jugeant les critiques sur ses performances trop fatigantes.

Le communiqué de presse de Ferrari indique que Mattia Binotto s'est effectivement résigné. L'Italien quittera officiellement l'équipe à partir du 31 décembre.

"Je souhaite remercier Matt (Mattia Binotto) de sa très grande contribution lors de ses 28 années chez Ferrari, et particulièrement d'avoir ramené l'équipe dans une position où elle est compétitive lors des douze derniers mois", a déclaré Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari. "En conséquence, nous sommes bien placés pour relever à nouveau le défi de remporter le titre ultime en sport auto, avant tout pour nos incroyables fans du monde entier. Tout le monde ici à la Scuderia et au sein de la communauté Ferrari dans son ensemble souhaite une bonne continuation à Mattia."

Mattia Binotto s'est également exprimé au sujet de son départ. Directeur de la Scuderia Ferrari depuis le départ de Maurizio Arrivabene à la toute fin de la saison 2018, ce dernier avait gravi les échelons à Maranello, passant de jeune stagiaire en 1995 à directeur jusqu'en 2022.

Avec les regrets que cela implique, j'ai décidé de mettre un terme à ma collaboration avec Ferrari", déclare Mattia Binotto. "Je quitte une entreprise que j'adore, dont j'ai fait partie pendant 28 ans, avec sérénité, étant convaincu d'avoir fait tous les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Je quitte une écurie unie et en progression. Une équipe forte et prête, j'en suis certain, à atteindre les objectifs les plus élevés, à laquelle je souhaite le meilleur pour l'avenir. Je pense avoir raison de prendre cette décision maintenant, aussi difficile soit-elle. Je souhaite remercier tous ceux, à la Gestione Sportiva, qui ont partagé avec moi cette aventure, faite de difficultés mais aussi de grandes satisfactions."