Brawn prend sa retraite et regardera la F1 depuis son canapé

Thibaud Comparot

Lundi 28 Novembre 2022 19:35

Ross Brawn a clairement fait savoir qu'il abandonnait la F1, malgré les récentes spéculations le liant à un hypothétique retour chez Ferrari.

Depuis le rachat de la F1 par Liberty Media au début de l'année 2017, Brawn a passé les six dernières années au poste de directeur général des sports automobiles, dirigeant le processus d'amélioration du sport en piste.

La présence de Brawn a conduit à l'introduction de la course sprint la saison dernière, et notamment de nouvelles réglementations aérodynamiques l'hiver dernier qui ont permis des courses plus serrées et plus de dépassements.

Brawn a confirmé à la mi-saison qu'il se retirait de son rôle, bien qu'avec Mattia Binotto apparemment sur le point d'être licencié en tant que directeur d'équipe chez Ferrari, le nom de l'Anglais a été évoqué.

Mais après avoir fêté ses 68 ans il y a quelques jours, Brawn, directeur technique de Ferrari lors de son dernier âge d'or, lorsqu'elle a remporté six championnats constructeurs consécutifs et cinq titres pilotes pour Michael Schumacher, a déclaré qu'il mettait définitivement un terme à sa carrière en F1.

"J'ai aimé tout ce que j'ai fait ces dernières années", a déclaré Brawn, via une chronique sur son site internet consacré à la Formule 1.

"Je m'étais éloigné de l'idée de faire partie d'une équipe - j'ai décidé que j'en avais assez ! Et c'était la seule chose qui aurait pu m'attirer."

"J'ai été très chanceux que Liberty m'ait donné cette opportunité et c'était un travail de passionné."

"C'est maintenant le bon moment pour moi de prendre ma retraite. Nous avons fait le gros du travail, et nous sommes dans une période de consolidation maintenant."

"Il y a une nouvelle voiture qui arrive en 2026, mais c'est dans quatre ans, ce qui est assez éloigné pour moi, donc il vaut mieux que le prochain groupe de personnes prenne le relais maintenant. Je crois que je quitte la F1 dans un excellent contexte."

"J'ai aimé presque chaque minute de ma carrière de 46 ans et j'ai eu la chance de travailler avec de grandes équipes, de grands pilotes et de grandes personnes. Je n'aurais rien changé."

"Une chose est sûre : sans le soutien de ma femme et de ma famille, je n'aurais pas pu le faire et je n'aurais pas voulu le faire."

"Je vais maintenant regarder la F1 depuis mon canapé, en applaudissant et en maudissant comme un fan de F1, heureux que ce sport soit dans un cadre fantastique et ait un avenir aussi extraordinaire", a conclu l’Anglais.