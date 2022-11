Hill pense savoir pourquoi Haas a libéré Schumacher de son contrat

Thibaud Comparot

Lundi 28 Novembre 2022 18:31

L'ancien pilote de F1, Damon Hill, pense que l'incapacité de Mick Schumacher à gérer la pression est à l'origine de la décision de Haas de libérer le pilote.

Mick Schumacher est sans volant sur la grille pour la saison prochaine après que Haas a choisi Nico Hülkenberg comme partenaire de Kevin Magnussen au lieu de son jeune compatriote.

Bien que les performances de Schumacher se soient améliorées au cours des dernières courses, elles ont été ponctuées par un certain nombre de crashs, très coûteux.

Avec le poids du nom de son père sept fois champion, Schumacher devait toujours être soumis à plus de pression que les autres pilotes de son âge.

Réfléchissant sur le podcast de F1 Nation que cela s'était manifesté sur la piste, Hill a déclaré : "Mick a été soumis à beaucoup d'examens, beaucoup de pression et je pense que cela l'a atteint à la fin."

"Je ne sais pas d'où il tire ses conseils, mais je pense qu'il a probablement découvert que la Formule 1 était plus difficile qu'il ne le pensait, et qu'il y avait d'autres aspects que l'on ne peut acquérir qu'après des années dans le sport, comme Nico Hülkenberg l'a fait, et qu'il peut donc se concentrer sur les résultats de l'équipe."

"L'équipe a finalement besoin de personnes qui peuvent simplement faire le travail sans les mettre sous pression".

Hülkenberg a plusieurs courses "en banque"

L'ancien pilote Renault reviendra dans le paddock à temps plein pour la première fois depuis 2019, lorsqu'il s'était séparé de l'écurie française.

Après que Fernando Alonso a concédé qu'il lui avait fallu une demi-saison pour revenir à pleine puissance après une période sur la touche, Hill a également déclaré la tâche difficile qui attendait le pilote de 35 ans.

"Il a fait quelques comebacks qui ont été assez impressionnants, compte tenu de la quantité de temps qu'il a passé hors de la voiture, mais il a pas mal de courses en banque", a-t-il ajouté.

"Une fois que vous avez fait une pause, il est difficile de se remettre complètement dans le bain. Mais il ne sera pas sous pression comme l'était Mick", a conclu l'ancien pilote de Formule 1.