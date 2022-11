Steiner casse internet en faisant un coup de pub pour Haas

Thibaud Comparot

Le directeur de l'équipe Haas, Günther Steiner, a révélé comment il a "cassé" internet pendant quatre heures.

L'Italien a vu sa notoriété grimper en flèche depuis le début de la série documentaire Netflix "Drive to Survive", ses commentaires francs et directs suscitant de vives réactions de la part des fans.

Désireux de tirer profit de sa popularité, Haas a imprimé des t-shirts avec des phrases inspirées de celles prononcées par Steiner, notamment "We look like a bunch of legends" et "Fok smash door".

Pour se faire de la publicité, Haas a paré le directeur de l'équipe Alfa Romeo, Fred Vasseur, et le directeur du sport automobile de Pirelli, Mario Isola, de ces vêtements après une conférence de presse aux États-Unis.

Mais il s'avère que Haas a sous-estimé la popularité de Steiner, et l'homme de 57 ans a révélé sur le podcast "Beyond the Grid" que le produit a causé de graves problèmes au partenaire de l'équipe.

"L'équipe a décidé et m'a dit qu'ils allaient faire des t-shirts avec quelque chose que j'ai dit dessus et voir si nous pouvons les vendre", a déclaré Steiner.

"J'ai dit que c'était bon pour moi. C'était pour l'équipe, ce n'est pas moi personnellement qui en tire des bénéfices et ils les ont mis en vente."

"Au début, ils n'en ont pas imprimé des dizaines de milliers, mais ils les ont vendus en un jour ou deux."

"Ils m'ont même dit que la société qui s'occupe de tous nos produits dérivés et des vêtements de l'équipe l'a mis sur son site Web et le site a planté pendant quatre heures."

"Le propriétaire est venu me voir et m'a dit que cela ne lui était jamais arrivé [auparavant]."

Interrogé sur sa "nouvelle célébrité", Steiner a ajouté : "Ça ne me dérange pas, mais je n'ai pas travaillé pour ça."

"Ce n'est pas quelque chose que vous essayez de faire. Ce que j'essaie de faire, c'est de diriger une équipe de course, de nous rendre aussi compétitifs que possible et c'est arrivé comme ça", a conclu le directeur de la firme américaine.