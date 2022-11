Le tracé du GP d'Arabie Saoudite modifié après des discussions FIA - pilotes

Thibaud Comparot

Lundi 28 Novembre 2022 16:28

Les organisateurs du Grand Prix d'Arabie Saoudite ont annoncé de nouveaux changements en matière de sécurité sur le circuit de Djeddah avant le retour de la F1 en 2023.

La Saudi Motorsport Company a collaboré avec Tilke GmbH après avoir consulté la F1, la FIA et les pilotes pour améliorer la visibilité dans certains des virages du circuit urbain autoproclamé "le plus rapide du monde".

Des modifications ont été apportées pour la deuxième course sur le site cette année et que des problèmes de sécurité ont été soulevés à la suite d'un premier événement riche en incidents en 2021. Lors de certains accidents, les barrières ont été déplacées en plusieurs endroits de la piste.

Mais des changements significatifs ont été apportés : des lignes de frottement, un adhésif sur la surface qui secoue la voiture lorsqu'elle roule dessus, ont été ajoutées aux virages 3, 14, 19, 20 et 21.

Des bordures biseautées ont également été introduites aux virages quatre, huit, 10, 11, 17 et 23 pour remplacer les bordures en acier utilisées auparavant. Les barrières ont été déplacées de 7,5 mètres au virage 14 et de cinq mètres au virage 20 pour améliorer la visibilité. Les bandes rugueuses garantissent que les voitures seront ralenties si les pilotes tentent d'obtenir un avantage concurrentiel en coupant la ligne de démarcation blanche.

La barrière a été déplacée pour des raisons de visibilité aux virages 8 et 10, tandis que la chicane à grande vitesse du virage 22-23 a été ralentie d'environ 50 km/h, le profil du virage ayant été "comprimé". Martin Whitaker, directeur général de la SMC, a déclaré : "L'évolution de ce circuit de Djeddah se poursuit à un rythme soutenu et nous sommes ravis d'ajouter ces nouvelles modifications à notre magnifique circuit, résultat d'une consultation positive avec la FIA, la F1 et les pilotes."

"Les deux courses précédentes ici à Djeddah ont déjà confirmé que le JCC est le circuit urbain le plus rapide et le plus excitant du monde et ces nouveaux développements ne feront qu'ajouter au spectacle que les fans peuvent s'attendre à voir en mars prochain lorsque la F1 reviendra dans notre ville."

"Il est vital pour tout circuit d'écouter et d'apprendre de ceux qui y courent et d'utiliser leurs commentaires pour se développer et s'améliorer à tout moment."

"Nous sommes convaincus que ces changements conduiront à des courses encore plus rapides, plus excitantes et, surtout, plus sûres, et nous sommes impatients de voir les meilleurs pilotes du monde s'affronter ici en 2023."