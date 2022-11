Verstappen livre un verdict accablant sur les circuits urbains

Thibaud Comparot

Max Verstappen, double champion du monde avec Red Bull, a rendu un verdict accablant sur les circuits urbains en F1, alors que leur nombre ne cesse d'augmenter dans le calendrier de la discipline.

Les circuits urbains ont toujours été une originalité au calendrier de la F1. La proximité des barrières constitue un plus grand défi pour les pilotes que d'autres sites qui offrent des dégagements plus importants.

Mais si Monaco a été le seul circuit urbain pendant un certain temps, le calendrier 2023 prévoit également des circuits en ville, en Arabie Saoudite, en Azerbaïdjan, à Singapour et à Las Vegas.

En outre, il y a Miami, où la piste est conçue pour avoir l'aspect d'un circuit urbain, ainsi que l'Australie et le Canada, avec l'Albert Park et le Circuit Gilles Villeneuve qui font également partie de cette catégorie.

Cependant, Max Verstappen préférerait que la F1 se tourne vers des installations construites à cet effet plutôt que de s'aventurer dans les villes.

Interrogé sur son opinion concernant les circuits urbains, le double champion a déclaré à Formule1.nl : "Les voitures de Formule 1 ne sont vraiment pas faites pour ça."

"Je n'aime plus du tout les circuits urbains. Certainement pas avec la nouvelle génération de voitures encore plus grandes et plus lourdes."

"C'était encore praticable avec les anciennes voitures, mais maintenant..."

"À Monaco et à Singapour, j'ai été très déçu de la façon dont les nouvelles voitures se sont comportées dans les rues. Elles étaient trop lourdes, trop rigides, vous ne pouvez plus monter sur les bordures avec elles."

"Les voitures ne sont tout simplement pas construites pour ça. Les circuits urbains sont amusants pour les photos, mais pas pour la course", a conclu celui qui remettra son titre mondial en jeu la saison prochaine.