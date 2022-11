Ross Brawn à la tête de la Scuderia Ferrari en 2023 ?

Thibaud Comparot

Le nom de Ross Brawn a été évoqué dans le cadre d'un retour retentissant chez Ferrari. En effet, les spéculations concernant l'avenir de l'actuel directeur de l'équipe, Mattia Binotto, ne cessent d'augmenter.

Des rapports dans les médias italiens ont laissé entendre que Mattia Binotto serait sur le point de quitter Ferrari. Cette année, l'équipe n'a pas réussi à traduire ses succès du début de saison en un titre de champion du monde.

Avant la finale de la saison à Abu Dhabi, la Scuderia a publié une déclaration niant les rumeurs, tandis que Binotto lui-même a déclaré qu'il était "détendu par rapport à sa situation ainsi qu'à son avenir. "

Cependant, à la fin de la semaine dernière, les spéculations ont de nouveau fait surface, indiquant que Binotto était sur le point de partir.

Le journal italien La Stampa a maintenant fait état de candidats potentiels qui seraient dans la course pour le poste à la tête de la Scuderia Ferrari. Parmi eux, Brawn, l'homme qui, en tant que directeur technique, a aidé Ferrari à remporter six titres de constructeurs et cinq titres de pilotes pendant son séjour dans l'équipe de 1997 à 2006.

Depuis son départ, Ferrari n'a remporté que deux autres titres de constructeur et une couronne de pilote supplémentaire grâce à Kimi Raïkkonen en 2007.

Le texte précise toutefois que Brawn n'est qu'un candidat "potentiel", étant donné que l'homme de 68 ans n'a quitté que récemment son poste de directeur général des sports automobiles de la F1, avec l'intention de prendre du recul par rapport à la discipline.

Comme ce fut le cas dans les premiers articles publiés avant le Grand Prix Abu Dhabi, le directeur de l'équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a de nouveau été cité.

Il a également été suggéré que Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari, pourrait assurer l'intérim.