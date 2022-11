Hülkenberg entre dans la phase "hardcore" de sa préparation pour 2023

Rédaction GP Fans

Dimanche 27 Novembre 2022 19:49

Le 'Hülk' accélère sa préparation physique afin d'être prêt pour son retour en Formule 1.

Annoncé il y a quelques jours comme le remplaçant de Mick Schumacher chez Haas l'an prochain, Nico Hülkenberg doit accélérer sa préparation physique afin d'être prêt en mars prochain.

Mardi dernier, Hülkenberg est monté dans la VF-22 de l'écurie américaine et, même s'il avait remplacé Sebastian Vettel chez Aston Martin en début de saison, l'Allemand a bien dû admettre au bout des 110 tours effectués sur le tracé de Yas Marina qu'il manquait clairement de rythme et qu'il ressentait les contraintes physiques liées au pilotage d'une Formule 1.

"Ce n'est pas seulement le cou, c'est tout le corps", a déclaré le pilote allemand âgé de 35 ans.

"C'était vraiment difficile. En fin de journée, j'ai senti que mon corps ne répondait plus correctement. Je m'y attendais un peu. Pour être honnête, ça s'est même mieux passé que je ne le pensais donc c'est plutôt bien."

"À présent, j'ai devant moi trois mois de préparation intensive. Lorsque la saison débutera, je devrai être en mesure de ne plus me soucier de l'aspect physique et de me concentrer exclusivement sur la performance."

L'an prochain, Haas espère poursuivre sa remontée après une saison 2021 qui avait été catastrophique. En 2022, Magnussen et Schumacher ont surpris à quelques reprises, comme en Autriche ou au Brésil.

"De toute évidence, la voiture sera neuve et évoluée l'an prochain donc les cartes seront encore rebattues" a ajouté Hülkenberg. "Nous verrons où nous en serons lorsque la saison aura débuté."