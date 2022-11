Hamilton prêt à "s'adapter" à l'agressivité de Verstappen l'an prochain

Rédaction GP Fans

Dimanche 27 Novembre 2022 16:03

Le septuple Champion du monde cherchera à se montrer plus intelligent que son adversaire en piste.

Récemment, la collision entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du Grand Prix du Brésil a rappelé les tensions apparues entre les deux pilotes en 2021, lorsqu'ils combattaient pour le titre mondial.

Et c'est à l'occasion de leur seul véritable combat en 2022 qu'a eu lieu l'incident, ce qui laisse à penser que, décidément, aucun des deux ne fera de cadeau à l'autre.

Dans ce cas-ci, le pilote Red Bull a été sanctionné et, selon de nombreux journalistes et suiveurs de la F1, Verstappen ne pilote pas de la même manière lorsqu'il est face à Hamilton.

Le Britannique avait d'ailleurs réagi à cela en affirmant qu'il était normal qu'en tant que septuple champion, il se balade avec une cible dans le dos.

En 2023, Mercedes pourrait à nouveau jouer devant après avoir beaucoup progressé tout au long de la défunte saison. Dès lors, Hamilton prévient : il jouera la prudence face au Néerlandais.

Mercedes explique l'échec du pari d'Hamilton à Abu DhabiLire plus

"Très probablement. Je m’adapterai", a répondu le Britannique lorsqu'on lui a demandé s’il s’attendait à ce que la rivalité avec Verstappen reprenne de plus belle l'an prochain.

"Vous avez pu voir lors des années précédentes que j’essaie d’éviter le contact dans tous les scénarios. Je suis sûr que nous allons grandir des deux côtés et nous améliorer afin de ne pas revivre des expériences comme celle du Brésil. Je ne ferai rien qui provoquerait le fait que vous deviez retenir votre respiration."

"Oui, je confirme : je pense que mon palmarès est lié à ce qui se passe. Quand je suis arrivé en F1, mon objectif était de battre celui qui avait remporté le plus de championnats récemment. Les plus rapides étaient Fernando [Alonso] et Kimi [Räikkönen], puis il y a eu Seb [Vettel]. C'est assez naturel de viser cela."