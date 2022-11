Button impressionné par Mercedes : "Ils sont 3e et parlent de très mauvais résultat !"

Rédaction GP Fans

Dimanche 27 Novembre 2022 14:42

Mercedes est déçu de sa saison 2022 après avoir terminé troisième du championnat.

Et cela semble légitime, puisque la marque à l'étoile avant auparavant empoché 8 titres des constructeurs et 8 titres des pilotes d'affilée avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Du jamais vu en Formule 1 !

Mais l'ancien pilote Jenson Button estime que si Mercedes considère 2022 comme une "mauvaise année", cela signifie que l'on évoque une équipe qui travaille très bien.

Battu par Red Bull et Ferrari en 2022, Mercedes n'a glané qu'une seule pole position et une seule victoire grâce à George Russell, respectivement en Hongrie et au Brésil.

L'équipe basée à Brackley avait amené à Austin un dernier package d'évolutions qui s'est avéré payant. Entre le début et la fin de saison, la W13 a sans doute trouvé plus de performance que n'importe quelle autre voiture.

La consolation est évidemment maigre pour une équipe habituée à gagner, et Button loue l'état d'esprit des hommes de Toto Wolff.

"Il faut se rendre compte que certains membres de l'équipe n'avaient encore jamais perdu le championnat !" a déclaré le champion du monde 2009. "Certains sont arrivés au début de l'ère hybride, quand Mercedes a commencé à tout gagner."

"Là, ils sont encore troisièmes. Alors s'ils qualifient cela de mauvaise année pour eux, tant mieux pour eux, c'est qu'ils travaillent vraiment bien !"

"Tout ça est aussi bien pour Toto, qui est arrivé [en 2013] quand tout allait déjà dans le bon sens. Il sait maintenant ce que c'est de ne pas gagner et de constater que tout ne va pas bien. Cela forge le caractère et l'expérience. Il faut alors puiser en soi-même pour avancer."

"Ils ont forcément beaucoup douté cette année, en début de saison. Ils doivent s'être demandé ce qui avait été mal fait. Cela leur servira grandement pour la suite. Nous verrons l'année prochaine ce qu'il en sera !"