Gasly revient sur son passage chez Red Bull : "Ce qui devait arriver est arrivé"

Dimanche 27 Novembre 2022 12:02

Pierre Gasly avait été le coéquipier de Max Verstappen en 2019 chez Red Bull Racing.

L'aventure avait hélas tourné court pour le Français, remplacé au bout de six mois par Alexander Albon, aujourd'hui pilote Williams après avoir lui aussi été remercié par Red Bull.

Cependant, Gasly continue de penser que cette expérience lui a beaucoup servi et il la qualifie d'ailleurs aujourd'hui de "très utile".

À 26 ans, il s'apprête à rejoindre Ocon chez Alpine pour la saison 2023. Il quittera ainsi le giron Red Bull après avoir remporté une course avec AlphaTauri en 2020 à Monza.

Gasly s'était dit prêt à rejoindre un nouvel environnement lorsqu'il a signé chez Alpine, où il remplacera Fernando Alonso parti chez Aston Martin. En attendant, il a accepté de revenir une nouvelle fois sur sa période Red Bull, lorsqu'il était l'équipier de Verstappen.

"Mon passage chez Red Bull a été très utile pour comprendre ce dont j'avais besoin en tant que pilote. Maintenant, je sais que j'ai des idées beaucoup plus claires sur ce que je veux dans ce rôle", a-t-il déclaré.

"Je crois vraiment que tout ce qui devait arriver est arrivé. C'était censé arriver. J'ai beaucoup appris. Je pense que je suis définitivement dans une position beaucoup plus forte aujourd'hui."

"Je suis un pilote bien plus fort que je ne l'étais à ce moment-là. Et c'est grâce à l'expérience que j'y ai acquise. J'ai beaucoup grandi, à la fois sur et en dehors de la piste. Donc si vous me le demandez, non, je ne changerais cela [ce parcours] pour rien au monde."

Monté à plusieurs reprises sur le podium en F1, Gasly ne sait pas encore où se situe le climax de sa carrière, mais il continue à vouloir progresser.

"Je sais juste que j'ai 26 ans maintenant et que chaque année, je m'améliore - comme un bon vin rouge. Je ne sais pas où cela va s'arrêter, mais je sais juste que je m'améliore et je sais aussi que le meilleur est encore devant moi. Je suis donc vraiment reconnaissant pour ce qui s'est passé auparavant."