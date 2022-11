Ocon : "C'est bien qu'Alonso s'en aille" et quitte Alpine

Rédaction GP Fans

Esteban Ocon estime que certains propos tenus par l'Espagnol auraient dû rester privés.

La fin de saison a été tendue chez Alpine, puisque Ocon et Alonso se sont accrochés au Brésil et que le double champion du monde n'a pas hésité à remettre en cause son coéquipier.

Des propos qui ont déçu le pilote français qui déplore qu'Alonso ne règle pas son linge sale en famille et qu'il préfère au contraire s'épancher devant la presse afin de faire parler de lui.

"J'admets avoir été déçu", a déclaré Ocon à Nextgen-auto en évoquant Alonso. "Et cette déception vient du fait qu'il a dit des choses dans la presse au lieu de régler cela en interne."

"Dans l'équipe, il n'y a pas vraiment eu de discussion à propos de tout ça. Mais il est clair que je préfère que tout reste privé et qu'on s'explique d'homme à homme. Lui ne l'a pas fait, c'est sorti dans la presse."

"Comme je l’ai dit, je garderai toujours le respect que j’ai pour lui. J’ai été déçu, certes, mais je respecte ce qu’il a fait en piste, ses titres et la motivation qu’il a à son âge."

"Mais oui, je pense que c’est bien qu’il s'en aille chez Aston Martin et qu’on fasse notre bout de chemin comme on doit le faire."

Ocon tire par ailleurs une certaine satisfaction d'avoir battu Alonso au championnat cette année.

"J'en suis évidemment heureux. Là, on peut regarder ces deux dernières années en étant fiers de ce qu’on a accompli pour la marque. On a été proches pendant ces deux ans, certes on s’est touchés au Brésil mais en partant proches sur plus de 40 courses en deux ans... c’est quand même super propre, les batailles qu’on a eues. C’est quelque chose de travailler avec une légende comme lui et un double champion du monde."

"C’est une belle satisfaction pour moi de terminer devant lui. Il m’a fait progresser car on apprend toujours d’un coéquipier, on apprend de la manière dont un nouveau coéquipier travaille, et j’espère que lui aussi a appris de moi, ça ne va pas que dans un sens."