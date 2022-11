Ces statistiques que vous ne connaissez pas encore à propos de la saison 2022

Rédaction GP Fans

Samedi 26 Novembre 2022 18:55

2022, une saison très particulière pour Max Verstappen et Red Bull.

Cette année, le Néerlandais a conquis deux records : celui du plus grand nombre de victoires en une saison et celui du plus grand nombre de points en une saison. Mais il existe d'autres statistiques représentant fort bien ce temps fort de la carrière de Verstappen.

Le pilote Red Bull avait commencé la saison en abandonnant lors de deux des trois premières courses, ce qui le plaçait alors à 46 points de Charles Leclerc. À cet instant, Verstappen estimait qu'il était utopique d'évoquer une course aux titres mondiaux.

Mais ensuite, il a remporté 14 des 19 courses suivantes, pour un total de 15 sur l'année 2022.

Cela représente 68,2% des courses. Seul Vettel a fait mieux en 2013 avec 68,4% de victoires lorsqu'il a décroché son quatrième et dernier sacre mondial.

Verstappen est monté sur le podium à 17 reprises cette année. C'est lui qui détient le record absolu - 18 - réalisé en 2021. Après 22 courses, la différence entre Verstappen et son dauphin - Charles Leclerc - est de 146 points, soit le plus grand écart jamais enregistré. En 2020, Lewis Hamilton était devenu champion du monde pour la septième fois avec 124 unités d'avance sur son coéquipier, Valtteri Bottas.

Verstappen a parcouru pas moins de 616 tours en tête en 2022, tandis que Leclerc en compte 205. Au total, il a parcouru 3164 kilomètres en tête cette année, ce qui représente plus du double de la circonférence de son pays, les Pays-Bas.