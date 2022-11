Verstappen dénonce des messages menaçants : "Je pense que ça va vraiment trop loin"

Rédaction GP Fans

Après la fin de la saison, Max Verstappen a abordé les accusations, menaces et injures auxquelles il a dû faire face en 2022. En fin de saison, le Néerlandais et sa famille ont eu du fil à retordre.

Après une saison 2021 agitée et controversée, Verstappen a aussi été hué sur certains circuits en 2022. De plus, le dépassement du plafond budgétaire de Red Bull en 2021 et la décision de ne pas laisser son coéquipier Sergio Pérez passer devant lui au Brésil et d'aller ainsi à l'encontre des consignes de l'équipe Red Bull n'ont pas aidé.

Cela a suscité de nombreuses critiques contre le Néerlandais, tant sur les circuits que sur les réseaux sociaux. Des critiques qui sont parfois allées très loin.

En règle générale, Verstappen n'en a que faire, mais l'homme a aussi ses limites.

"Si les gens ne sont pas d'accord et ne m'aiment pas, c'est OK. J'espère que ça les fait mal dormir [que je gagne]. Mais s'ils touchent à ma famille, alors c'est un problème. Je peux réagir, comme les gens qui se mettent en colère."

"Ces gens ne comprennent tout simplement pas. S'ils envoient des messages menaçants à ma sœur, ma mère ou ma petite amie, je pense que ça va vraiment trop loin."

En piste, Verstappen a connu la saison la plus couronnée de sa carrière en remportant 15 des 22 courses de la saison 2022. Il a également inscrit 454 points et ainsi inscrit deux nouveaux records en F1.

Le Néerlandais a été couronné au Japon et son équipe, Red Bull, lors de la course suivante aux États-Unis.

Il sera difficile de faire mieux et même d'égaler cette saison l'an prochain, en 2023, entre autres en raison des progrès immenses effectués ces derniers mois par Mercedes, qui compte bien mener la vie dure à l'équipe autrichienne dès la fin de l'hiver à venir.