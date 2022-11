Ocon rêve de défier Verstappen : "Tout faire pour combler l'écart"

Rédaction GP Fans

Samedi 26 Novembre 2022 15:24

Esteban Ocon veut qu'Alpine s'ajoute à Ferrari et Mercedes en tant que challengers à Verstappen et Red Bull.

Incarnation actuelle de l'écurie Alpine, Esteban Ocon n'a encore jamais eu l'occasion de se battre pour le titre mondial.

En 2022, ce sont à nouveau Red Bull, Ferrari et Mercedes qui ont occupé l'avant-scène. Derrière, McLaren et Alpine se sont livré un combat pour la quatrième place, finalement remporté par l'équipe française.

L'an prochain, Ocon aura un nouvel équipier en la personne de Pierre Gasly, son compatriote, et espère bien qu'Alpine sera en mesure de jouer avec les trois équipes de pointe actuelles.

Le Français se montre tout d'abord très respectueux envers ce qu'a réalisé Verstappen en 2022.

Verstappen prêt à se lancer dans une bagarre pour le titre à six !Lire plus

"Nous nous entendons maintenant très bien et avons beaucoup de respect l'un pour l'autre. Je lui souhaite tout le meilleur. C'est tout simplement un super talent. Max est toujours compétitif et il l'est depuis des années."

"Je le connais depuis qu'on est jeunes. Il a dominé les championnats depuis le karting. Après cela, il a été rapide dans toutes les voitures dans lesquelles il était. Ses titres mondiaux sont bien mérités."

"Je le pensais déjà l'année dernière et cette année, il fait une excellente saison. Je suis fier qu'un pilote avec qui j'ai grandi se soit révélé aussi brillant, c'est génial pour notre génération. Il est l'un des plus grands de ce sport."

Mais Ocon a bien l'intention de défier Verstappen et rêve toujours de devenir un jour champion du monde de F1.

"Si vous ne croyez pas en vous, vous n'avez déjà aucune chance dans ce sport. J'ai un contrat jusqu'à fin 2024 et cette équipe va tout faire pour combler l'écart avec le sommet."

"J'y crois et je m'y engage pleinement. Je ne pilote pas ici pour me contenter de concourir, et je grandis lors de chaque week-end de course. De plus, les écarts entre les équipes vont se réduire dans les années à venir."